СКА по буллитам уступил «Авангарду»

Питерскийуступил по буллитам омскому(2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Максим Тальбо и Кирилл Семёнов. Победный бросок на счету Ильи Михеева.

За питерцев шайбы забросили Ярно Коскиранта и Наиль Якупов.

Для обеих команд этот матч стал 11-м в сезоне. У СКА 17 очков, у подопечных Боба Хартли — 20 баллов. СКА прервал серию из семи побед подряд, у гостей — пятая победа кряду.