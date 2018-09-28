ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЖертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?
  • 22:17
    • СКА по буллитам уступил «Авангарду»
  • 22:04
    • «Салават Юлаев» на выезде уступил «Витязю»
  • 21:43
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»
  • 21:22
    • Адвокаты Роналду отрицают обвинения в изнасиловании
  • 19:40
    • Загитова с термя мировыми рекордами выиграла турнир в Германии
    Все новости спорта

    СКА по буллитам уступил «Авангарду»

    КХЛ Авангард СКА
    Питерский СКА уступил по буллитам омскому «Авангарду» (2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    СКА — «Авангард»
    СКА — «Авангард»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Максим Тальбо и Кирилл Семёнов. Победный бросок на счету Ильи Михеева.

    За питерцев шайбы забросили Ярно Коскиранта и Наиль Якупов.

    Для обеих команд этот матч стал 11-м в сезоне. У СКА 17 очков, у подопечных Боба Хартли — 20 баллов. СКА прервал серию из семи побед подряд, у гостей — пятая победа кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Коскиранта — 1 (Кручинин, Плотников), 12:18 — 1:0. Тальбо — 3 (Деарне), 28:53 — 1:1. Якупов — 4 (Херсли, Гусев), 48:19 — 2:1. Семенов — 5 (Манукян, Пережогин), 53:05 — 2:2Победный буллит: МихеевВратари: Хелльберг — БобковБроски: 40 (14+15+9+2) — 20 (5+8+5+2)Штраф: 2 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» — «Локомотив»
  • 1.96
  • Завтра в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» продолжит падение
  • «Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Матч без фаворита
  • «Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Эйфория — не, не слышали
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» — «Атлетико» Футбол Примера. «Барселона» примет «Атлетик», «Севилья» в гостях у «Эйбара», мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании 18:250
  • 17:18
    • У Марсело выявлено повреждение камбаловидной мышцы
  • 11:25
    • «Манчестер Юнайтед» рассматривает двух кандидатов на замену Моуринью
  • 16:34
    • «Зенит» проведет товарищеский матч против команды Бундеслиги
    Футболисты «Барселоны» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал»Подробности матчей шестого тура чемпионата Испании 01:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Непростой выезд «армейцев» в Оренбург
  • 2.71
    •
  • 22:32
    • «Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
  • 21:58
    • «Торпедо» в овертайме дожало «Куньлунь»
  • 21:07
    • Федотов: Арбитр назначил непонятный пенальти в матче с ЦСКА
    ЦСКА — «Спартак» Хоккей КХЛ. ЦСКА победил «Спартак», «Магнитка» дожала «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 27 сентября Вчера в 23:580
  • 15:49
    • Защитник «Барселоны» получил травму
  • 13:21
    • Гаспарян и Потапова поборются за победу на турнире в Ташкенте
  • 10:52
    • Потапова вышла в финал турнира в Ташкенте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие