СКА по буллитам уступил «Авангарду»

СКА — «Авангард»
LiveSport.Ru
В составе победителей отличились Максим Тальбо и Кирилл Семёнов. Победный бросок на счету Ильи Михеева.
За питерцев шайбы забросили Ярно Коскиранта и Наиль Якупов.
Для обеих команд этот матч стал 11-м в сезоне. У СКА 17 очков, у подопечных Боба Хартли — 20 баллов. СКА прервал серию из семи побед подряд, у гостей — пятая победа кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коскиранта — 1 (Кручинин, Плотников), 12:18 — 1:0. Тальбо — 3 (Деарне), 28:53 — 1:1. Якупов — 4 (Херсли, Гусев), 48:19 — 2:1. Семенов — 5 (Манукян, Пережогин), 53:05 — 2:2Победный буллит: МихеевВратари: Хелльберг — БобковБроски: 40 (14+15+9+2) — 20 (5+8+5+2)Штраф: 2 — 4