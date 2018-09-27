«Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА

ЦСКА — «Спартак»
ЦСКА
В составе победителей дубль оформил нападающий Михаил Григоренко, за красно-белых отличился Александр Хохлачёв.
«Спартак» не побеждает «армейцев» в дерби уже 12 матчей подряд, последний раз красно-белые обыгрывали ЦСКА в 2012 году.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Григоренко — 3 (бол., Робинсон, Вей), 8:27 — 1:0. Григоренко — 4 (бол., Нестеров, Вей), 23:22 — 2:0. Хохлачев — 6 (Зубов, Даугавиньш), 50:17 — 2:1Вратари: Сорокин — Гудачек (59:21)Броски: 26 (6+5+15) — 18 (6+5+7)Штраф: 10 — 10