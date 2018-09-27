«Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА

Столичныйодержал победу в дерби с московским(2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил нападающий Михаил Григоренко, за красно-белых отличился Александр Хохлачёв.

«Спартак» не побеждает «армейцев» в дерби уже 12 матчей подряд, последний раз красно-белые обыгрывали ЦСКА в 2012 году.