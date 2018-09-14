СКА одержал волевую победу над «Спартаком»

СКА — «Спартак»
СКА
Уже на 3-й минуте встречи Глеб Шашков вывел гостей вперед. В середине второго периода Никита Гусев сравнял счет, а спустя полторы минуты Сергей Плотников установил окончательный счёт на табло.
Питерская команда выиграла четвёртый матч из шести, подопечные Вадима Епанчинцева потерпели третье поражение в шести встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Шашков — 1 (Кутейкин, Цыплаков), 2:26 — 0:1. Гусев — 4 (Дацюк), 30:21 — 1:1. Плотников — 1 (Токранов), 32:02 — 2:1Вратари: Хелльберг — Гудачек (58:18)Броски: 27 (8+12+7) — 19 (8+5+6)Штраф: 6 — 8