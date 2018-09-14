ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериБез намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в обороне
  • 21:50
    • СКА одержал волевую победу над «Спартаком»
  • 21:24
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»
  • 21:00
    • РУСАДА могут восстановить в правах 20 сентября
  • 20:42
    • Дина Аверина защитила титул чемпионки мира в личном многоборье
  • 19:56
    • «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    СКА одержал волевую победу над «Спартаком»

    КХЛ СКА Спартак
    Питерский СКА одержал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — «Спартак»
    СКА — «Спартак»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Уже на 3-й минуте встречи Глеб Шашков вывел гостей вперед. В середине второго периода Никита Гусев сравнял счет, а спустя полторы минуты Сергей Плотников установил окончательный счёт на табло.

    Питерская команда выиграла четвёртый матч из шести, подопечные Вадима Епанчинцева потерпели третье поражение в шести встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Шашков — 1 (Кутейкин, Цыплаков), 2:26 — 0:1. Гусев — 4 (Дацюк), 30:21 — 1:1. Плотников — 1 (Токранов), 32:02 — 2:1Вратари: Хелльберг — Гудачек (58:18)Броски: 27 (8+12+7) — 19 (8+5+6)Штраф: 6 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
  • 1.62
  • Завтра в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» прервет победную засуху
  • «Рубин» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Это не свадьба — можно и на углу сесть
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Интер» продолжит погоню за лидерами
  • «Интер» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    СКА — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» выиграл в гостях у «Салавата», СКА обыграл «Спартак»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 сентября 22:570
  • 18:20
    • «Сибирь» потерпела шестое подряд поражение в КХЛ
  • 18:06
    • Россия с победы стартовала во встрече Кубка Дэвиса против Белоруссии
  • 19:41
    • «Барыс» разобрался с «Торпедо»
    Поль Погба Футбол Деньги, но не слава. Как «МЮ» потерял свой статус«Манчестер Юнайтед» стал клубом, в который все чаще переходят только ради больших денег 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» поднимет себе настроение перед Лигой чемпионов
  • 4.93
    •
  • 22:54
    • Семин: Судья мог бы не давать Крыховяку как первую карточку, так и вторую
  • 22:27
    • «Йокерит» уверенно победил «Витязь»
  • 22:15
    • «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
    Пока что Александер Чеферин отрицает возможность проведения финала ЛЧ в США Футбол УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в США или проиграетБудут ли матчи ЛЧ проходить вне Европы? Вчера в 22:540
  • 19:31
    • «Рубин» обыграл «Енисей» в молодежном первенстве
  • 18:47
    • Жевнов стал тренером в «Зените»
  • 17:51
    • Капитан «Детройта» завершил карьеру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие