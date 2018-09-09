«Магнитка» одержала домашнюю победу над «Куньлунем»

«Металлург» Мг
«Металлург»
В составе победителей отличились Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски.
Единственная шайба китайского клуба на счету Грега Сквайрза.
«Магнитка» одержала вторую победу в четырёх матчах, клуб Юсси Таполы потерпел третье поражение.
11 сентября клуб из Магнитогорска сыграет на выезде с «Трактором», «Куньлунь» примет рижское «Динамо» (16 сентября).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Голы: Расмуссен — 1 (Вольски), 1:53 — 1:0. Мозякин — 2 (бол., Антипин), 5:06 — 2:0. Вольски — 1 (Расмуссен, Антипин), 11:32 — 3:0. Сквайрз — 1 (Тичар, Кундратек), 30:04 — 3:1Вратари: Кошечкин — Налимов (52:46 — 53:34, 57:20)Броски: 40 (18+10+12) — 24 (8+7+9)Штраф: 8 — 12