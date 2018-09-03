КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу в сезоне

«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) 6:3
Финский «Йокерит» на домашней площадке одержал победу над китайским «Куньлунем», встреча завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Для обеих команд матч стал стал первым в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19.
В составе финской команды заброшенными шайбами отличились Карл Столлери, Стив Мозес, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Сакари Маннинен, оформивший дубль в этой встрече. У китайского клуба точные броски на свой счет записали Виктор Бартли, Тейлор Бек и Марк-Андре Граньяни.
Отметим, что «Куньлунь» пока ни разу не выигрывал в Хельсинки в рамках лиги.
5 сентября финны дома примут «Амур», а клуб из Пекина в этот же день сыграет в Сочи.
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) 2:0
Казанский «Ак Барса» обыграли минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ.
Игра в Казани завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Пол Постма и Джастин Азеведу.
Отметим, что голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков отразил 25 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
В следующем матче 5 сентября «Ак Барс» примет подольский «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) 4:3
Питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 (2:0 1:2 0:2).
В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин. У питерской команды точные броски на свой счет записали Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.
8 сентября армейцы дома примут уфимский «Салават Юлаев», а нижегородцы 5 сентября встретятся с минским «Динамо».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) 0:1
Подмосковный «Витязь» с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Автором единственной шайбы в этой встрече стал нападающий гостей Артем Швец-Роговой (41-я минута).
Подольский клуб не мог обыграть «Нефтехимик» с 2015 года.
В следующем матче, 5 сентября, команда из Нижнекамска примет на своем льду «Барыс», а «Витязь» в это же время отправится в Казань на матч с «Ак Барсом».
«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) 4:5 Б
«Адмирал» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 Б (3:1 0:1 1:2 0:0).
В составе сочинской команды заброшенными шайбами отличились Юрки Йокипакка, Шон Коллинз, Олег Погоришный и Никита Точицкий. У клуба из Владивостока точные броски на свой счет записали Александр Мерескин, Владимир Бутузов, Василий Стрельцов и Кирилл Воронин.
Решающий бросок на счету Дениса Вихарева.
5 сентября сочинцы дома примут китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде против «Спартака».