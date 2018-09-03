КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу в сезоне

Бонус на первый депозит

3 сентября прошли пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ

«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) 6:3

Финский «Йокерит» на домашней площадке одержал победу над китайским «Куньлунем», встреча завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2). Для обеих команд матч стал стал первым в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19.

В составе финской команды заброшенными шайбами отличились Карл Столлери, Стив Мозес, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Сакари Маннинен, оформивший дубль в этой встрече. У китайского клуба точные броски на свой счет записали Виктор Бартли, Тейлор Бек и Марк-Андре Граньяни.

Отметим, что «Куньлунь» пока ни разу не выигрывал в Хельсинки в рамках лиги.

5 сентября финны дома примут «Амур», а клуб из Пекина в этот же день сыграет в Сочи.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:3 (1:1, 3:0, 2:2) Голы: Бартли — 1 (Фонтэйн), 2:04 — 0:1. Столлери — 1 (Н. Йенсен, Йормакка), 4:17 — 1:1. Мозес — 1 (Леписто), 23:51 — 2:1. Йоэнсуу — 1 (Лев), 24:58 — 3:1. Маннинен — 1 (Мозес, Леписто), 29:14 — 4:1. Бек — 1 (мен., Лунд), 43:23 — 4:2. Граньяни — 1 (бол., Лаюнен, Савинайнен), 47:58 — 4:3. Регин — 1 (Маннинен, Мозес), 51:15 — 5:3. Маннинен — 2, 56:19 — 6:3Вратари: Запольски — Лазушин (1:15 — 2:04)Штрафы: 6 — 12Броски: 37 (12+16+9) — 29 (8+8+13)

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) 2:0

Казанский «Ак Барса» обыграли минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ.

Игра в Казани завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В составе казанской команды заброшенными шайбами отличились Пол Постма и Джастин Азеведу.

Отметим, что голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков отразил 25 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче 5 сентября «Ак Барс» примет подольский «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Постма — 1 (Зарипов, Батыршин), 5:06 — 1:0. Азеведо — 1 (Ландер, Марков), 28:08 — 2:0Вратари: Шарыченков — ЭнротШтрафы: 4 — 6Броски: 28 (6+16+6) — 25 (8+4+13)

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) 4:3

Питерский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях проиграл «Торпедо» со счетом 3:4 (2:0 1:2 0:2).

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Роберт Саболич, Владимир Галузин, Антон Шенфельд и Денис Паршин. У питерской команды точные броски на свой счет записали Никита Гусев, Динар Хафизуллин и Виктор Тихонов.

8 сентября армейцы дома примут уфимский «Салават Юлаев», а нижегородцы 5 сентября встретятся с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) Голы: Гусев — 2 (Барабанов, Херсли), 0:34 — 0:1. Хафизуллин — 1 (Херсли, Гусев), 19:49 — 0:2. Саболич — 1 (Кейлоф), 25:12 — 1:2. В. Тихонов — 2 (мен.), 34:35 — 1:3. Галузин — 1 (Сергиенко), 37:06 — 2:3. Шенфельд — 1 (бол., Баранцев, Варнаков), 56:48 — 3:3. Паршин — 1 (Хольм), 57:24 — 4:3Вратари: Галимов — Хелльберг (59:20)Штрафы: 10 — 10Броски: 31 (9+11+11) — 35 (15+13+7)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) 0:1

Подмосковный «Витязь» с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Автором единственной шайбы в этой встрече стал нападающий гостей Артем Швец-Роговой (41-я минута).

Подольский клуб не мог обыграть «Нефтехимик» с 2015 года.

В следующем матче, 5 сентября, команда из Нижнекамска примет на своем льду «Барыс», а «Витязь» в это же время отправится в Казань на матч с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Швец-Роговой — 1 (Комаров), 40:26 — 0:1Вратари: Ежов (58:53) — ОртиоШтрафы: 4 — 10Броски: 30 (8+8+14) — 23 (5+5+13)

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) 4:5 Б

«Адмирал» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 Б (3:1 0:1 1:2 0:0).

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отличились Юрки Йокипакка, Шон Коллинз, Олег Погоришный и Никита Точицкий. У клуба из Владивостока точные броски на свой счет записали Александр Мерескин, Владимир Бутузов, Василий Стрельцов и Кирилл Воронин.

Решающий бросок на счету Дениса Вихарева.

5 сентября сочинцы дома примут китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде против «Спартака».