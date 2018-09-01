СКА разгромил «Ак Барс» и стал обладателем Кубка открытия

Фрагмент матча
СКА
В матче за Кубок открытия, который прошел в Казани на «Татнефть-арене», встречались обладатель Кубка Гагарина-2018 «Ак Барс» и обладатель Кубка континента минувшего сезона — СКА.
Первую шайбу сезона-2018/19 забросил уже на 5-й минуте защитник СКА Патрик Херсли. На 28-й минуте Альберт Яруллин сравнял счет.
Армейцы вышли вперед еще до перерыва, благодаря шайбам Никиты Гусева и Виктора Тихонова, а в третьем периоде голы на свой счет записали Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Голы: Херсли — 1 (Гусев, Дацюк), 3:50 — 0:1. Яруллин — 1 (Клинкхаммер, Кара), 27:24 — 1:1. Гусев — 1 (бол., Дацюк), 29:54 — 1:2. В. Тихонов — 1 (Каблуков), 33:41 — 1:3. Каблуков — 1 (Токранов, В. Тихонов), 44:38 — 1:4. Прохоркин — 1 (Барабанов), 53:13 — 1:5. Якупов — 1 (Херсли), 57:03 — 1:6Вратари: Гарипов — ХелльбергБроски: 13 (4+3+6) — 21 (5+9+7)Штраф: 16 — 2