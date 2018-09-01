СКА разгромил «Ак Барс» и стал обладателем Кубка открытия

Питерскийв первой игре 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги крупно победил казанский— 6:1.

В матче за Кубок открытия, который прошел в Казани на «Татнефть-арене», встречались обладатель Кубка Гагарина-2018 «Ак Барс» и обладатель Кубка континента минувшего сезона — СКА.

Первую шайбу сезона-2018/19 забросил уже на 5-й минуте защитник СКА Патрик Херсли. На 28-й минуте Альберт Яруллин сравнял счет.

Армейцы вышли вперед еще до перерыва, благодаря шайбам Никиты Гусева и Виктора Тихонова, а в третьем периоде голы на свой счет записали Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов.