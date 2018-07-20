«Питтсбург» подписал нападающего

Нападающийстал игроком «Питтсбурга».

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Пенсильванский клуб заключил с форвардом контракт, рассчитанный на ближайший сезон. Зарплата Гранта составит 650 тысяч долларов.

Предыдущим клубом нападающего был «Анахайм».

В минувшем сезоне Грант провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 24 (12+12) очков при полезности «+3». В плей-офф отыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее «Питтсбург» подписал двусторонние контракты сроком на один сезон с несколькими игроками — защитником Этаном Проу, а также нападающими Теодорсом Блюгерсом и Томасом Ди Паули. 0