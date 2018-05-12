Россия подала заявку на проведение ЧМ-2023

Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Об этом рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Мы подали заявку на проведение чемпионата мира 2023 года до 1 апреля», – цитирует ТАСС Ротенберга.

Ранее чемпионат мира 2000 года принимал Санкт-Петербург, мировое первенство 2016 года прошло в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Также в России проходил чемпионат мира 2007 года – в Москве и подмосковных Мытищах.

Нынешний чемпионат мира проходит в датских Копенгагене и Хернинге. В 2019 году турнир пройдет в словацких Братиславе и Кошице, в 2020-м – в швейцарских Цюрихе и Лозанне, в 2021-м – в Минске и Риге, а в 2022 году – в финских Хельсинки и Тампере.