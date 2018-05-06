Сборная Норвегии по буллитам обыграла немцев на ЧМ-2018

Сборнаяодержала победу над командойв матче группы B на чемпионате мира по хоккею.

Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 5:4 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе сборной Норвегии шайбы забросили Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик. Автором победного буллита стал Матиас Треттенес.

У немцев дублем отметился Патрик Хагер, еще по одной заброшенной шайбе оформили Марк Михаэлис и Янник Зайденберг.

Для Норвегии это первая победа в двух сыгранных матчах. На счету Германии два поражения.