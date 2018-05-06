Сборная Норвегии по буллитам обыграла немцев на ЧМ-2018

Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 5:4 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
В составе сборной Норвегии шайбы забросили Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик. Автором победного буллита стал Матиас Треттенес.
У немцев дублем отметился Патрик Хагер, еще по одной заброшенной шайбе оформили Марк Михаэлис и Янник Зайденберг.
Для Норвегии это первая победа в двух сыгранных матчах. На счету Германии два поражения.
ЧМ-2018. Группа B
Германия – Норвегия – 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: К.А. Улимб – 1 (мен.), 1:41 – 0:1. Валькве Ольсен – 1 (бол., Линдстрем, М. Улимб), 7:31 – 0:2. Хагер – 1 (бол., Драйзайтль, Плахта), 14:30 – 1:2. Михелис – 1 (Небельс, Й. Мюллер), 18:41 – 2:2. Бастиансен – 2 (Сальстен, Валькве Ольсен), 21:36 – 2:3. Хагер – 2 (бол., Драйзайтль), 27:31 – 3:3. Сервик – 1, 50:13 – 3:4. Я. Зайденберг – 1 (Плахта, Драйзайтль), 50:38 – 4:4.Победный буллит: Треттенес.Вратари: Пильмайер – Хеукеланн.Штраф: 8 – 12.Броски: 44 (17+13+12+2) – 36 (8+12+12+4).