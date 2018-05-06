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    Сборная Норвегии по буллитам обыграла немцев на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная Норвегии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Норвегии одержала победу над командой Германии в матче группы B на чемпионате мира по хоккею.

    Встреча, которая прошла в Дании, завершилась со счетом 5:4 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    В составе сборной Норвегии шайбы забросили Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик. Автором победного буллита стал Матиас Треттенес.

    У немцев дублем отметился Патрик Хагер, еще по одной заброшенной шайбе оформили Марк Михаэлис и Янник Зайденберг.

    Для Норвегии это первая победа в двух сыгранных матчах. На счету Германии два поражения.

    ЧМ-2018. Группа B
    Германия – Норвегия – 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: К.А. Улимб – 1 (мен.), 1:41 – 0:1. Валькве Ольсен – 1 (бол., Линдстрем, М. Улимб), 7:31 – 0:2. Хагер – 1 (бол., Драйзайтль, Плахта), 14:30 – 1:2. Михелис – 1 (Небельс, Й. Мюллер), 18:41 – 2:2. Бастиансен – 2 (Сальстен, Валькве Ольсен), 21:36 – 2:3. Хагер – 2 (бол., Драйзайтль), 27:31 – 3:3. Сервик – 1, 50:13 – 3:4. Я. Зайденберг – 1 (Плахта, Драйзайтль), 50:38 – 4:4.Победный буллит: Треттенес.Вратари: Пильмайер – Хеукеланн.Штраф: 8 – 12.Броски: 44 (17+13+12+2) – 36 (8+12+12+4).
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