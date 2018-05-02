Уланов и Гоголев вошли в тренерский штаб «Спартака»

назначены ассистентами главного тренера московского «Спартака» сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Кандидатуры специалистов были утверждены руководством «Спартака». Они заменят в тренерском штабе Виктора Костючёнка и Андрея Потайчука, которые покинули «красно-белых» по окончанию минувшего сезона КХЛ.

Уланов уже работал в тренерском штабе «Спартака» в сезоне-2015/16, будучи помощником Германа Титова. Последние сезоны 48-летний специалист трудился в аналогичной должности в тольяттинской «Ладе» и ханты-мансийской «Югре».

Гоголев защищал цвета «Спартака» будучи игроком с 2000 по 2002 годы, а после был тренером молодежной команды «красно-белых» в МХЛ (2009-2011), а также ассистентом главного тренера «Спартака» (2012-2014). В минувшем сезоне 45-летний специалист возглавлял клуб МХЛ «Капитан» из подмосковного Ступино.