Сборная России прибыла на чемпионат мира в Данию

Российские хоккеисты прибыли в Данию, где пройдет чемпионат мира по хоккею-2018.

Чартерный рейс со сборной России днем 2 мая по расписанию прибыл в аэропорт Копенгагена.

Вместе с командой не прилетел Никита Гусев, который пропустит старт чемпионата.

«Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая», — сообщил ТАСС вице-президент Федерации хоккея России , руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.

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ЧМ-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

Напомним, соперниками российской сборной на групповом этапе турнира станут сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Франции, Словакии, Швеции и Швейцарии.