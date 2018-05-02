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    Сборная России прибыла на чемпионат мира в Данию

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    Российская сборная прибыла в Копенгаген
    На фото:Российская сборная прибыла в Копенгаген
    Российские хоккеисты прибыли в Данию, где пройдет чемпионат мира по хоккею-2018.

    Чартерный рейс со сборной России днем 2 мая по расписанию прибыл в аэропорт Копенгагена.

    Вместе с командой не прилетел Никита Гусев, который пропустит старт чемпионата.

    «Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая», — сообщил ТАСС вице-президент Федерации хоккея России , руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.


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    ЧМ-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

    Напомним, соперниками российской сборной на групповом этапе турнира станут сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Франции, Словакии, Швеции и Швейцарии.

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