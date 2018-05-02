Сборная России прибыла на чемпионат мира в Данию

Чартерный рейс со сборной России днем 2 мая по расписанию прибыл в аэропорт Копенгагена.
Вместе с командой не прилетел Никита Гусев, который пропустит старт чемпионата.
«Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая», — сообщил ТАСС вице-президент Федерации хоккея России , руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.
Прилетели в Копенгаген 🛬🇩🇰 pic.twitter.com/x0GvZ1fcYH— Хоккей России (@russiahockey) 2 мая 2018 г.
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ЧМ-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
Напомним, соперниками российской сборной на групповом этапе турнира станут сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Франции, Словакии, Швеции и Швейцарии.