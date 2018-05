«Эдмонтон» объявил о подписании Коскинена

Финский вратарьследующий сезон проведет в клубе НХЛ

На протяжении последних трех сезонов 29-летний вратарь играл за СКА. В составе клуба из Санкт-Петербурга Коскинен выиграл Кубок Гагарина.

Контракт сроком на один сезон официально будет подписан 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Коскинен уже выступал в НХЛ, проведя за «Айлендерс» четыре матча.

В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 15 — в Кубке Гагарина.

The #Oilers have agreed to terms with free agent goaltender Mikko Koskinen on a one-year contract. The 29-year-old just completed his 5th season in the KHL & 4th with SKA Saint Petersburg (1.99 GAA & .926 save percentage in that span). pic.twitter.com/YVElP2AR8p