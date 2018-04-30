Первая победа в шести матчах. Россия на мажорной ноте завершила Евротур

Бучневич оправдал доверие

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко отметил игру Павла Бучневича в матче с Чехией. Форвард «Рейнджерс», вероятно, лишь в последний момент доказал, что достоин поездки на чемпионат мира.

Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ «Чешскую сборную мы были обязаны обыгрывать. Даже в нынешнем состоянии игроки российской команды сильней соперника, мы и в Пардубице-то им случайно уступили. Но матч получился не самым веселым.

У нас внезапно сыграла связка Владимир Ткачев – Павел Бучневич. Насколько мне известно, Бучневич на этих двух этапах Евротура совершенно не впечатлил тренеров, и они уже были на грани того, чтобы попрощаться с форвардом "Рейнджерс". Но Павел довольно специфический игрок. Кажется, что он выключен из игры, но при этом может создать момент из ничего. Так было в этом сезоне в НХЛ.

И в заключительном матче он набрал два очка. Теперь по нему будут крепко думать, да и шансы поехать на турнир партнера Бучневича и Ткачева по тройке Алексея Кручинина существенно повысились. Зачем ломать то, что работает, когда уже и времени нет.

Две шайбы мы пропустили в меньшинстве после ненужных удалений Богдана Киселевича. Особенно странным оно было в первом периоде: чешский игрок пробросил шайбу, ехал на смену, а защитник ЦСКА зачем-то поставил подножку. Да и второго штрафа можно было избежать.

Неплохой матч против чешской команды убедил только в том, что против Франции, Австрии и Белоруссии в трех первых встречах на чемпионате мира у нас проблем не будет. Но пока мы понимаем только это», — пишет Шевченко.

Павел Бучневич Нападающий сборной России После победы парни раскрепостятся, не будет давления. Все-таки, если бы легли шесть матчей подряд, то уже было бы больно ехать на чемпионат мира. Сейчас более позитивно все будет. Я сам научился проще в Америке относиться к поражениям. Угрюмые лица не нужны никому в раздевалке. Меня научили забывать поражения и искать только позитив. По себе не скажу, что плохо играл прошлые матчи, просто забить не мог свои моменты. Мы всей командой не могли забить, скованность была. Когда забиваешь всегда по одному голу только, то начинается какая-то неуверенность в себе. Надеюсь, теперь преодолели мы это, хотя бы по три-четыре гола будем забивать в каждом матче.

Желание играть активно и зрелищно

Автор «Советского спорта» Сергей Подгорнов именно в матче с Чехией увидел, какую игру сборной России прививает новый тренерский штаб.

Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира Американцы выбили Россию с ЮЧМ «Система Воробьева начала просматриваться лучше. Если шведы не дали сборной России создать что-то вразумительное, то чехи оказывали совершенно иной уровень сопротивления.

Чуть ниже скорости – и у команды Воробьева начали проходить комбинации, которые наигрываются на тренировках. Очевидно, что новый тренерский штаб сборной России планирует играть с минимумом остановок, практически без раскатов.

Быстрые атаки с места отбора, давление на игроков с шайбой в чужой зоне, вход с контролем шайбы, обыгрыши накоротке – эта команда хочет играть активнее и зрелищнее.

Большинства нет и это очень плохо. На заключительных этапах Евротура штаб Воробьева пробовал разные сочетания троек, поэтому уровень взаимодействия у игроков атаки пока не самый высокий. Чаще всего сборная России создавала моменты либо благодаря ошибкам соперников, либо за счет индивидуального мастерства форвардов.

В таком раскладе на помощь должно приходить большинство, которое ставится достаточно быстро. У "Магнитки" Воробьева всегда был хороший розыгрыш лишнего, поэтому быстро собрать спецбригады для него не должно было стать проблемой.

И что мы увидели? Тренерский штаб сборной в большинстве практически все время гонял звенья по кругу. В том числе армейскую связку во главе с Андроновым, несмотря на то, что ЦСКА просто провалился в этом компоненте в финале Кубка Гагарина.

Особенную важность большинства показала сегодня сборная Чехии. В позиционных атаках у команды Йозефа Яндача получалось мало, зато дважды удалось реализовать лишнего и зацепиться за результат в матче.

Наша команда вряд ли покажет максимальную сыгранность в первых матчах чемпионата мира, но выигрывать их надо. И это можно делать за счет хорошего большинства», — убежден Подгорнов.

Илья Воробьев Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Ребята старались, есть моменты, которые надо подправить. Во втором периоде мы немного не в ту игру играли, что планировали. 1 мая мы объявим состав на чемпионат мира, а сейчас есть пара бессонных ночей: кого взять, а кого – нет.

Отсутствие явного лидера

Журналист «Чемпионата» Павел Панышев написал о том, что сборной России в матчах Евротура не хватало лидера, который мог бы повести команду за собой.

«Пять поражений подряд – это уже серьезно. И пусть все неудачи сборной России пришлись на Евротур, итогам которого особого значения придавать не стоит, вопросы вызывают совершенно другие вещи. Команда Ильи Воробьева мало забивает, допускает много ошибок в обороне и подходит к чемпионату мира явно не в лучшем состоянии. Хочется, конечно, ошибаться и верить, что в Дании у россиян все пойдет совершенно иначе. Пока же головной боли хватает.

Нет человека, готового взять ответственность на себя. Забить в нужный момент, гаркнуть на партнёров в раздевалке, повести их за собой. Таковым должен стать капитан сборной Павел Дацюк, но он в Евротуре участия не принимает, а готовится по индивидуальному плану в Новогорске.

Не хватает и других лидеров, в том числе тех, кто отказался ехать на первенство планеты. Прежде всего это форварды Илья Ковальчук, Александр Радулов и Артемий Панарин. Уставшим выглядит голкипер Василий Кошечкин, на которого тренерский штаб решил сделать ставку на грядущем первенстве планеты. Складывается впечатление, что Василию после Олимпийских игр не хватает эмоций. С Сергеем Бобровским было бы поспокойнее, но и он от поездки на чемпионат мира отказался», — напоминает Панышев.

С мыслями о чемпионате мира

Корреспондент «Спорт День за Днем» Егор Прокудин отметил, что сборной России было важно победить чехов не так с точки зрения борьбы за призовое место в еврокубках, как ради уверенности в собственных силах перед чемпионатом мира.

«Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург» Итоги недели в НХЛ «После субботнего поражения от "Тре Крунур" сборной России оставалось рассчитывать максимум на третье место как по итогам Шведских игр, так и в общем зачете Евротура. Для этого нужно было обыграть в заключительном матче Чехию. В большей степени эта победа была необходима нашей сборной вовсе не для завоевания призового места в Евротуре — спортивный результат в этом турнире, будем откровенны, мало кого интересует. Просто после пяти поражений кряду подопечным Ильи Воробьева накануне старта на чемпионате мира в Дании нужен был хотя бы глоточек позитива.

И ведь сами по себе эти пять поражений — это еще полбеды. Осмысленная игра — вот чего категорически не просматривалось у россиян в большинстве матчей Чещских и Шведских игр. Да, было давление, отрезками — приличные скорости, фирменный форчекинг. Но с выдумкой, нестандартными ходами и, как следствие, заброшенными шайбами вырисовались огромные проблемы. Три гола в трех поединках в Пардубице, столько же в двух в Стокгольме — с такими показателями на чемпионате мира далеко не уедешь.

Впрочем, качество игры всегда напрямую зависит от набора исполнителей. А он сейчас в распоряжении Ильи Воробьева более чем скромный. На потенциальных кандидатов в сборную из НХЛ обрушился вал травм, не пощадивший таких звезд, как голкипер Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин. На последнего, правда, тренерский штаб продолжает надеяться, но... Пополнили спиок пациентов лазарета защитники Иван Проворов и Никита Задоров. А ведь ранее там уже оказались Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Виктор Антипин. В довершение ко всему из-за болезни отправился домой Виктор Тихонов, который, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира», — отмечает Прокудин.