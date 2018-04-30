Первая победа в шести матчах. Россия на мажорной ноте завершила Евротур

Бучневич оправдал доверие
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко отметил игру Павла Бучневича в матче с Чехией. Форвард «Рейнджерс», вероятно, лишь в последний момент доказал, что достоин поездки на чемпионат мира.
Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ «Чешскую сборную мы были обязаны обыгрывать. Даже в нынешнем состоянии игроки российской команды сильней соперника, мы и в Пардубице-то им случайно уступили. Но матч получился не самым веселым.
У нас внезапно сыграла связка Владимир Ткачев – Павел Бучневич. Насколько мне известно, Бучневич на этих двух этапах Евротура совершенно не впечатлил тренеров, и они уже были на грани того, чтобы попрощаться с форвардом "Рейнджерс". Но Павел довольно специфический игрок. Кажется, что он выключен из игры, но при этом может создать момент из ничего. Так было в этом сезоне в НХЛ.
И в заключительном матче он набрал два очка. Теперь по нему будут крепко думать, да и шансы поехать на турнир партнера Бучневича и Ткачева по тройке Алексея Кручинина существенно повысились. Зачем ломать то, что работает, когда уже и времени нет.
Две шайбы мы пропустили в меньшинстве после ненужных удалений Богдана Киселевича. Особенно странным оно было в первом периоде: чешский игрок пробросил шайбу, ехал на смену, а защитник ЦСКА зачем-то поставил подножку. Да и второго штрафа можно было избежать.
Неплохой матч против чешской команды убедил только в том, что против Франции, Австрии и Белоруссии в трех первых встречах на чемпионате мира у нас проблем не будет. Но пока мы понимаем только это», — пишет Шевченко.
Желание играть активно и зрелищно
Автор «Советского спорта» Сергей Подгорнов именно в матче с Чехией увидел, какую игру сборной России прививает новый тренерский штаб.
Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира Американцы выбили Россию с ЮЧМ «Система Воробьева начала просматриваться лучше. Если шведы не дали сборной России создать что-то вразумительное, то чехи оказывали совершенно иной уровень сопротивления.
Чуть ниже скорости – и у команды Воробьева начали проходить комбинации, которые наигрываются на тренировках. Очевидно, что новый тренерский штаб сборной России планирует играть с минимумом остановок, практически без раскатов.
Быстрые атаки с места отбора, давление на игроков с шайбой в чужой зоне, вход с контролем шайбы, обыгрыши накоротке – эта команда хочет играть активнее и зрелищнее.
Большинства нет и это очень плохо. На заключительных этапах Евротура штаб Воробьева пробовал разные сочетания троек, поэтому уровень взаимодействия у игроков атаки пока не самый высокий. Чаще всего сборная России создавала моменты либо благодаря ошибкам соперников, либо за счет индивидуального мастерства форвардов.
В таком раскладе на помощь должно приходить большинство, которое ставится достаточно быстро. У "Магнитки" Воробьева всегда был хороший розыгрыш лишнего, поэтому быстро собрать спецбригады для него не должно было стать проблемой.
И что мы увидели? Тренерский штаб сборной в большинстве практически все время гонял звенья по кругу. В том числе армейскую связку во главе с Андроновым, несмотря на то, что ЦСКА просто провалился в этом компоненте в финале Кубка Гагарина.
Особенную важность большинства показала сегодня сборная Чехии. В позиционных атаках у команды Йозефа Яндача получалось мало, зато дважды удалось реализовать лишнего и зацепиться за результат в матче.
Наша команда вряд ли покажет максимальную сыгранность в первых матчах чемпионата мира, но выигрывать их надо. И это можно делать за счет хорошего большинства», — убежден Подгорнов.
Отсутствие явного лидера
Журналист «Чемпионата» Павел Панышев написал о том, что сборной России в матчах Евротура не хватало лидера, который мог бы повести команду за собой.
«Пять поражений подряд – это уже серьезно. И пусть все неудачи сборной России пришлись на Евротур, итогам которого особого значения придавать не стоит, вопросы вызывают совершенно другие вещи. Команда Ильи Воробьева мало забивает, допускает много ошибок в обороне и подходит к чемпионату мира явно не в лучшем состоянии. Хочется, конечно, ошибаться и верить, что в Дании у россиян все пойдет совершенно иначе. Пока же головной боли хватает.
Нет человека, готового взять ответственность на себя. Забить в нужный момент, гаркнуть на партнёров в раздевалке, повести их за собой. Таковым должен стать капитан сборной Павел Дацюк, но он в Евротуре участия не принимает, а готовится по индивидуальному плану в Новогорске.
Не хватает и других лидеров, в том числе тех, кто отказался ехать на первенство планеты. Прежде всего это форварды Илья Ковальчук, Александр Радулов и Артемий Панарин. Уставшим выглядит голкипер Василий Кошечкин, на которого тренерский штаб решил сделать ставку на грядущем первенстве планеты. Складывается впечатление, что Василию после Олимпийских игр не хватает эмоций. С Сергеем Бобровским было бы поспокойнее, но и он от поездки на чемпионат мира отказался», — напоминает Панышев.
С мыслями о чемпионате мира
Корреспондент «Спорт День за Днем» Егор Прокудин отметил, что сборной России было важно победить чехов не так с точки зрения борьбы за призовое место в еврокубках, как ради уверенности в собственных силах перед чемпионатом мира.
«Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург» Итоги недели в НХЛ «После субботнего поражения от "Тре Крунур" сборной России оставалось рассчитывать максимум на третье место как по итогам Шведских игр, так и в общем зачете Евротура. Для этого нужно было обыграть в заключительном матче Чехию. В большей степени эта победа была необходима нашей сборной вовсе не для завоевания призового места в Евротуре — спортивный результат в этом турнире, будем откровенны, мало кого интересует. Просто после пяти поражений кряду подопечным Ильи Воробьева накануне старта на чемпионате мира в Дании нужен был хотя бы глоточек позитива.
И ведь сами по себе эти пять поражений — это еще полбеды. Осмысленная игра — вот чего категорически не просматривалось у россиян в большинстве матчей Чещских и Шведских игр. Да, было давление, отрезками — приличные скорости, фирменный форчекинг. Но с выдумкой, нестандартными ходами и, как следствие, заброшенными шайбами вырисовались огромные проблемы. Три гола в трех поединках в Пардубице, столько же в двух в Стокгольме — с такими показателями на чемпионате мира далеко не уедешь.
Впрочем, качество игры всегда напрямую зависит от набора исполнителей. А он сейчас в распоряжении Ильи Воробьева более чем скромный. На потенциальных кандидатов в сборную из НХЛ обрушился вал травм, не пощадивший таких звезд, как голкипер Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин. На последнего, правда, тренерский штаб продолжает надеяться, но... Пополнили спиок пациентов лазарета защитники Иван Проворов и Никита Задоров. А ведь ранее там уже оказались Владимир Тарасенко, Владислав Наместников, Виктор Антипин. В довершение ко всему из-за болезни отправился домой Виктор Тихонов, который, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира», — отмечает Прокудин.