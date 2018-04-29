Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции

Нет свежести, нет задора

«Тренеры российской команды снова основательно перетряхнули состав, так как из Москвы в спешном порядке прибыли Богдан Киселевич и Сергей Андронов. Кирилл Капризов не играет и, возможно, выйдет на лед в воскресенье, но пока ему очень тяжело. Различные болезни в плей-офф мешают ему набрать форму.

Удивило, что убрали Павла Бучневича из звена Владимира Ткачева и Станислава Галиева. Уж эту тройку можно было вести на чемпионат мира, но штаб решил иначе. Вместо игрока "Рейнджерс" к казанцам поставили игрока "Сент-Луиса" Никиту Сошникова, а в одной из пропущенных шайб как раз ошибся Галиев.

Мы вообще пока много ошибаемся. Нет свежести, нет задора», — пишет Алексей Шевченко из «СЭ».

Впору снова извиняться

«По ходу игры вспомнилось, как четыре года назад перед мировым первенством в Праге/Остраве наша сборная проводила два матча со шведами, тоже в рамках Евтротура. И в обоих уступила. После второго поражения босс нашей команды Андрей Сафронов через СМИ публично извинился перед болельщиками, до отказа заполнивших трибуны местной арены. Когда во втором периоде счет вырос до 3:0 в пользу хозяев, впору было снова извиняться», — считает колумнист «Советского спорта» Владислав Домрачев.

«Хотя играли в Швеции, а не дома. В позапрошлый четверг, напомню, россияне в Ярославле уступили "Тре Крунур" – 1:2 в вынесенной встрече Чешских игр.

Вроде бы игра шла на равных, но шайба находила путь только в ворота Кошечкина. Первая от Нормана – результат добивания с ближнего пятачка. Ау, Яковлев! Вторая от защитника Пилута – недосмотр крайних нападающих Дадонова или Бучневича, а также крайне пассивных действий Киселевича, позволившего Кемпе накрутить себя и выложить шайбу на чистый лед. Третий гол – привет Галиеву, которого обесшайбили как ребенка, а на бросок с ползоны Нильссона Кошечкин не среагировал».

Пробовать и ничего не бояться

«Воробьеву сложно. Даже очень сложно. И его помощникам очень сложно. Но пора бы понять: связки наигрываются либо очень долго по меркам международных турниров, либо очень быстро. Третьего не дано. И любой риск в данном случае оправдан. 1:3 или 0:8 – нет никакой разницы. Попробуйте вы хотя бы период сыграть в "4-1" с форчеком в 3 игрока. Пригодится, каким бы ни был результат. Попробуйте создать реальные спецбригады. Пригодится. Попробуйте не входить в зону без контроля шайбы. Пригодится.

Пробовать, пробовать, пробовать и ничего не бояться – это единственный вариант в подобном аврале. Любой из матчей, в котором перепробовано все, что только можно, даст больше пищи для ума, чем два подряд турнира, сыгранных непонятно как и без видимой цели.

Если мы играем "стоп-н-гоу", то есть без раскатов, нужно же, чтобы нападающие намеренно шли на разрывы между линиями и делали это моментально при подборе. И передачи назад со скидками в таком случае будут работать. Иначе с вашими попытками сыграть в контроль накоротке вас накроют в три секунды. Что постоянно и происходит. Вот это – очень смущает. И смущает, что с первым вратарем уже определились.

Под такую систему нужен вратарь, хорошо играющий клюшкой. Вратарь, который хорошо контролирует отскоки. А Кошечкин не такой. Ему нужна предельно компактная оборона», — говорится в статье Игоря Еронко на «СЭ».

Паниковать рано?

«Плохо, что мало бросаем. В пяти матчах только два гола в большинстве, а в равных составах почти ничего не получается. Давали забивать с пятака, оборонительное звено пропускало контратаки 2 в 1, а пару раз не выручили вратари», — пишет Артем Зырянов в своем материале на Sports.ru.

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«Но, прежде чем кричать, что все пропало, посмотрите на состав сборной. В Ярославле – две с половиной тройки новичков с ведущим центром Алексеем Бывальцевым, который только этой весной впервые сыграл в плей-офф. В Швеции – десяток игроков ЦСКА и "Ак Барса", которые пять дней назад не думали ни о чем, кроме финала Кубка Гагарина. Им бы просто отоспаться, а надо на лед, надо вытаскивать эмоции, которые будут нужнее через неделю, когда начнутся официальные матчи.

Среди кандидатов много травмированных, есть те, кто несколько недель только тренировался. Артем Анисимов 30 часов назад был в США, а сегодня играл. Кто-то реально ждал от него хорошего хоккея? Да, у шведов тоже были такие игроки, и они побеждали, но задача Воробьева подготовить сборную к 4 мая, когда начинается чемпионат мира, а не к 20 или 28 апреля. Грустно, что лидеры "Северстали", "Амура", "Автомобилиста", "Трактора" и "Авангарда" неважно выглядят на фоне игроков из финской лиги, но с тем, что средний уровень хоккеистов КХЛ так себе, давно нужно смириться.

Сборная России в оптимальном составе, с тренером, который готовил команду четыре года, была в минуте с небольшим от поражения в финале Олимпиады с немцами. Воробьев был назначен главным 16 дней назад.

А такая серия поражений, если она кого-то задела, для сборной вообще-то не первая. В 2015-м Знарок закрыл Евротур четырьмя поражениями от финнов и шведов с общим счетом 9:15, а в дебютном сезоне на Шведских хоккейных играх победил в одном матче из трех. У Воробьева, кстати, еще есть одна игра, чтобы повторить тот результат».

Важно определиться с костяком...

«До старта мирового форума остается меньше недели. И это время тренерский штаб национальной команды должен использовать по максимуму. В конце концов, те же канадцы и американцы пока вообще не сыграли ни одной товарищеской игры. Они приедут в Данию не в лучшей форме и будут набирать обороты по ходу турнира.

Галоп в нынешней ситуации россиянам совершенно ни к чему. Тем более, на старте мирового форума наша команда встретится с французами, австрийцами и белорусами. В играх с ними появится хорошая возможность разогнаться и отточить различные нюансы. Делать это сейчас, в матчах с крепкими финнами, шведами и чехами, гораздо сложней.

Оставшиеся встречи на шведском этапе Евротура не страшно принести в жертву успешному выступлению на чемпионате мира. Куда важней сейчас определиться с костяком сборной. Со слов Ильи Воробьева, тренерский штаб национальной команды это уже почти сделал. Главное, обойтись без травм и суметь собрать команду в единое целое. Отличному мотиватору Олегу Знарку это всегда удавалось. Теперь слово за его преемником», — резюмирует автор AllHockey.Ru Артем Божко.

...и ждать возвращения героев Олимпиады

«Что делать Илье Воробьеву? Вариантов немного. Во-первых, пытаться как-то перенастроить тех форвардов, которые играют за сборную в матчах Евротура. Во-вторых, ждать возвращения в состав героев Олимпиады в Пхенчхане Кирилла Капризова, Никиты Гусева и Павла Дацюка. В-третьих, надеяться, что после второго раунда плей-офф НХЛ национальная команда получит мощное усиление в линию атаки. А еще можно позвонить Олегу Знарку – экс-главный тренер сборной России сегодня исполняет в ней обязанности консультанта и, вполне возможно, даст своему сменщику стоящий совет – как преодолеть весь этот кошмар?» — пишет Артем Гаев из Sport24.