Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем

Старания ЦСКА были бесполезны

«Ключевой эпизод финала произошел на последних секундах второго периода, когда Роб Клинкхаммер заработал для казанцев большинство, вынудив сфолить Михаила Пашнина. На исходе этой двухминутки сам канадец реализовал численный перевес, подправив на пятачке удобный наброс Ландера, но, перед тем как гол был засчитан, хозяевам пришлось поволноваться. Наставник ЦСКА Игорь Никитин воспользовался последним шансом на спасение и сделал тренерский запрос на атаку вратаря, но арбитры не усмотрели нарушения.

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Все старания ЦСКА в оставшееся до финальной сирены время оказались бесполезными. "Ак Барс" железной стеной встал на страже собственных владений, отстояв заветную победу и заслуженно стал триумфатором розыгрыша Кубка Гагарина-2018», — пишет колумнист «Чемпионата» Максим Замятин.

У ЦСКА нет мысли

«У ЦСКА нет мысли в игре, равно как и финишеров уровня Радулова. Потому и забили "армейцы" больше одного гола за матч лишь раз — в единственном победном матче.

В пятом матче финальной серии ЦСКА и вовсе откатал по нулям. И не сказать, что доминировал и наваливался. "Ак Барс" взял свое опытом и хитринкой. Напрягаясь и треща, но не прогибаясь.

Казанская команда выиграла исторический первый Кубок Гагарина и юбилейный десятый. Оба раза по 1:0 в решающем матче. Только сейчас не понадобилось "триллерного" седьмого матча в серии. Был еще триумф второго сезона КХЛ и финал 2015 года. Итого — три трофея и четыре финала за десять сезонов. Билялетдинов — на коне. Никитин — полутора ногами в "Авангарде". ЦСКА продолжит скупать и закупать», — резюмирует автор AllHockey.Ru Илья Масюк.

Доверились Гарипову и не прогадали

«По ходу финальной серии появилась информация: голкипером "Ак Барса" интересуются сразу четыре клуба Национальной хоккейной лиги. Все логично — Гарипову уже 26 лет, всю карьеру воспитанник казанского хоккея отыграл в родном клубе, настало время попробовать себя и в сильнейшем турнире планеты. Тем более, тот уровень, на котором Эмиль провел нынешний хоккейный год, убедил, что в НХЛ он точно не провалится.

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Этот сезон — первый для Гарипова в качестве стопроцентного первого номера "Ак Барса". Долгие годы в Казани делали ставку на иностранных или именитых российских вратарей, но на этот раз доверились доморощенному голкиперу и не прогадали. Эмиль справился с ответственностью, а в плей-офф вообще превратился в настоящую стену: за пять матчей финала он пропустил всего 6 шайб.

"Я чуть-чуть устал, тяжелый матч. Болельщики создали фантастическую атмосферу, и мы бились до последнего. Кто поддерживает меня на стадионе? Моя семья и друщья", — сразу после золотого матча Гарипов был также спокоен, как на линии ворот. Именно благодаря психологии Эмиль постепенно и превратился в одного из лучших вратарей страны», — говорится в материале Артема Гаева на Sport24.

«Ак Барс» лучше всех подготовился к плей-офф

«По ходу сезона клуб не подписывал Эллиоттов, Йорданов, Брукбэнков и прочих Солодухиных, фамилиями которых в казанских дворах целый год называли неуклюжих детей. Все приобретения по делу и опять все в точку.

К Эмилю Гарипову приставили не легионера-финна, с которым нужно было бы делить время, а бывшего бэкапа чемпионского "Динамо" Шарыченкова. В плей-офф молодой вратарь "Ак Барса" был спокоен и почти не ошибался.

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В декабре за капризного Зията Пайгина получили Романа Манухова, который в плей-офф набрал три очка в 13 матчах и не выпадал из игры.

Обмен Чибисова на Ярослава Косова из "Магнитки" – стопроцентное попадание для обоих клубов и обоих игроков. Но "Ак Барс" получил двукратного обладателя Кубка Гагарина, а "Металлург" – нападающего, который все еще ищет себя. Косов в плей-офф набрал пять очков и забил три гола.

Алексею Потапову после ухода из "Торпедо" и Александру Бурмистрову после завершения карьеры в НХЛ было, что доказывать в новом клубе, и они выполняли любую работу, о которой их просили, в любых сочетаниях. У Клинкхаммера на одну заброшенную шайбу десять нереализованных моментов, но и черт с ним, ведь все его голы в плей-офф победные, а последний вообще чемпионский.

Это или везение, или стечение обстоятельств, или в "Ак Барсе" после сотен миллионов, потраченных на неподходящих хоккеистов, научились искать игроков. Об этом мы узнаем уже следующей весной, но в сезоне-2017/18 все, кто были причастны к селекционной работе, выдали запредельный КПД», — говорится в материале Артема Зырянова на Sports.ru.

Двух человек следует выделить особенно

«Любой титул – это успех, который надо разделить между десятком людей. Но двух человек следует выделить особенно. Первый – Данис Зарипов. Он выиграл пятый Кубок Гагарина, сыграв в финальной серии в шестой раз! Человек, который едва не закончил карьеру после допингового скандала, был оправдан, вернулся и снова зажег в плей-офф.

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Второй – главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Многим не нравится игровой стиль его команд, закрытость на публике и чрезмерная лаконичность в общении. В 60 люди не меняются. Но работает тренер так, как молодым и не снилось. "Ак Барс" оказался сильнее соперника не только по результату, но и по игре. Радующих глаз ходов и неожиданных решений со стороны казанской команды было ощутимо больше. Тогда как армейцы с упорством, достойным лучшего применения, носились по рельсам и бились головой о кирпичную стену», — пишет Михаил Зислис в своем материале на «СЭ».

Чемпионство за деньги не купишь

«Я не болельщик "Ак Барса". Но в этом сезоне я очень рад, что именно казанский клуб стал чемпионом. Точнее, что им стал лидер Востока, а не Запада. Ведь сколько было среди болельщиков и журналистов нытья по поводу того, что "в этом сезоне чемпион заранее известен" и "СКА все купил". Ну и где теперь СКА?» — задается вопросом Дмитрий Пономаренко из «Советского спорта».

«"Ак Барс" с Зинэтулой Билялетдиновым выиграл третий Кубок Гагарина и в этом рейтинге возглавил список самых сильнейших клубов КХЛ.

А знаете, что самое интересное? Что его победа была логически определена заранее. Предначертана. И даже предсказана. Я сам не раз говорил и писал о том, что СКА сильно сдаст после Олимпиады. На ЦСКА надежды было больше. Потому что у "армейцев" и игроков в сборной было поменьше. И состав молодой, голодный до любых побед. И скамейка самая длинная в лиге. Если бы не свинка, у ЦСКА были шансы. Но эпидемия во время плей-офф – не шутка.

Однако главное все же в том, что тот же СКА играл все менее ярко, удаляясь от Олимпиады. Не прибавлял и ЦСКА. Пик сезона остался за спиной.

И если бы болельщики заранее не уверили себя, что "СКА все купил", не были бы под этим гипнозом, что деньги и админресурс в нашем хоккее решают все, они бы видели, что обе "армейских" команды в плей-офф не так убедительны, как в регулярке...

"Ак Барс" становился мощнее и увереннее с каждым раундом. И именно в финале вышел на пик формы. Браво, Зинэтула Хайдярович! Свой шанс в олимпийском сезоне вы использовали на все сто. Еще раз – спасибо за победу всему "Ак Барсу". Потому что это урок всем нам. Ведь так легко поверить, что вокруг все куплено, что все решает админресурс и все призы распределены заранее».