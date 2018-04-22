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    «Ак Барс» победил ЦСКА и в третий раз выиграл Кубок Гагарина

    КХЛ ЦСКА Ак Барс
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над столичным ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и выиграл очередной титул.

    Победу казанцам принес гол Роба Клинкхаммера в третьем периоде встречи. Эта шайба стала для него третьей в этом розыгрыше Кубка.

    Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо, набравший 24 (9+15) очка. Самый результативный игрок армейцев — Михаил Григоренко (9 голов и 4 передачи).

    Казанцы, выигравшие серию с ЦСКА со счетом 4-1, стали трехкратными обладателями Кубка. Ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2008/09 и 2009/10. Армейцы, в свою очередь, проиграли свой второй финал в истории КХЛ.

    После сегодняшней победы казанцы обогнали магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и питерский СКА, выигрывавших Кубок Гагарина по два раза.

    Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым тренером, кто трижды завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги с одной командой.

    63-летний специалист выигрывал Кубок Гагарина, руководя «Ак Барсом» в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18.

    Билялетдинов повторил рекорд Олега Знарка — единственного специалиста, кто до этого имел в своём активе три выигранных Кубка. Он дважды выигрывал с московским «Динамо» и ещё раз — с питерским СКА.

    Кроме того, с учётом чемпионатов России Билялетдинов стал пятикратным чемпионом страны в качестве тренера (2000, 2006, 2009, 2010, 2018).

    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал единственным пятикратным обладателем кубка Гагарина – трижды с «Ак Барсом» и дважды с магнитогорским «Металлургом».

    Таким образом, за 10-летнюю историю КХЛ ровно половина кубков принадлежит командам, в которых выступал Данис Зарипов.

    Кубок Гагарина. Финал
    «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Клинкхаммер (Токранов, Ландер), 41:06Вратари: Гарипов — Юханссон (58:45).Броски: 16 (3+4+9) — 33 (9+16+8).Штраф: 6 — 24.
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