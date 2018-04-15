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    Галиев сделал «Ак Барс» фаворитом. Казанцы взяли первую игру

    СМИ – о победе «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Хоккеисты «Ак Барса»
    Хоккеисты «Ак Барса»
    Казанский «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Дубль у победителей оформил Станислав Галиев, а «армейцы» ответили точным ударом Валерия Ничушкина. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ

    Новый фаворит финала

    Автор «Советского спорта» Павел Лысенков записал «Ак Барс» в фавориты Кубка Гагарина уже после первой игры.

    Внезапная замена. Воробьев принял эстафету от Знарка СМИ – о новом главном тренере сборной России по хоккею «Хозяева открыли счет на девятой минуте, когда Никита Лямкин сделал передачу на Станислава Галиева, тот метко бросил с ходу. Не сказать, что "Ак Барс" доминировал в первом периоде. Разве только по силовым приемам (11-2). При том, что ЦСКА хватал два удаления. Но создавал больше опасных моментов. Могли забивать Секач, Роб Клинкхаммер… При том, что защита – сильная сторона армейцев, и они снова играли весьма строго.

    Середина второго периода. В чужой зоне сталкиваются два игрока "Ак Барса" — Антте Охтамаа с Азеведо. Оба падают, теряют шайбу. ЦСКА моментально разворачивает контратаку. Александр Попов подхватывает шайбу, отдает назад на Валерия Ничушкина – и тот кладет ее в угол. Ого, 1:1.

    Но такой "Ак Барс" не так просто взять. В третьем периоде атака армейцев захлебывается. Владимир Ткачев отдает длинный пас по левому флангу на Даниса Зарипова, тот делает поперечную передачу на Галиева – и Стас делает дубль. ЦСКА еще берет челендж на офсайд, но никакого вне игры там не было.

    Это второй дубль Галиева в КХЛ – еще он в декабре так забивал "Авангарду". Вот так, человек в "Вашингтоне" из фарм-клуба не поднимался. А приехал в "Ак Барс", и стал ключевым игроком. 15 матчей – 14 очков. Вот так раскрылся человек. И спасибо Данису Зарипову, с кем он выходит в одном звене. Прекрасный партнер.

    Больше "барсы" не позволили ничего. Ни одного удаления, четко дожали ЦСКА. Посмотрим, что покажут армейцы во второй игре – в понедельник», — отмечает Лысенков.

    За океаном его явно недооценили

    Журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов назвал главным героем встречи форварда «Ак Барса» Станислава Галиева.

    «Старт встречи остался за ЦСКА. Москвичи, вдохновлённые победой над чемпионами, заметно прижали соперника по финалу. Какого-то пиетета казанцы у них точно не вызывали. Да только первичного штурма со стороны подопечных Игоря Никитина оказалось недостаточно. Эмиль Гарипов не думал давать слабину, а вскоре инициативу к рукам прибрал "Ак Барс". Гол Станислава Галиева стал вполне логичным развитием событий.

    Галиев – лучший бомбардир "Ак Барса" среди российских хоккеистов. Джастину Азеведу он не конкурент, но в остальном бывший форвард фарм-клуба "Вашингтона" чётко даёт понять, что за океаном его явно недооценивали. Бросок Галиева с кистей оказался резким и точным. Ларс Юханссон, заслуживший начать финал первым номером, оказался бессилен. Любопытно, что до рекорда своего одноклубника Ильи Сорокина по сухой серии в плей-офф он недотянул всего семь минут.

    Героем первого матча финала Кубка Гагарина стал парень, который за три предыдущих сезона в НХЛ провёл всего 26 матчей. В минувшем сезоне Галиев и вовсе не вылезал из фарм-клуба, хотя вошёл в тройку лучших снайперов "Херши". В столице США, несмотря на влияние Александра Овечкина, в него не верили. Зато во второй половине сезона Галиев играет так, что его приобретение впору считать кражей. Игрок, на которого претендовал в том числе и ЦСКА, похоронил москвичей в первом матче финала», — подчеркивает Ерыкалов.

    Зависимость от Капризова

    Обозреватель «БИЗНЕС Online» Руслан Васильев связал поражение ЦСКА с отсутствием Кирилла Капризова, без которого у ЦСКА мало что получалось в атаке.

    Куда Ковальчук отправится за Кубком Стэнли? Реакция спортивных СМИ на финальный заокеанский рывок звездного нападающего «ЦСКА, похоже, приехал в Казань без двух своих лидеров – в Москве остались нападающий Кирилл Капризов и Мэт Робинсон. Опять же об армейских порядках: президент ЦСКА Игорь Есмантович несколько дней назад отрицал, что эти игроки заболели свинкой и утверждал, что они сыграют в первых матчах в Казани. В итоге игроки на льду не появились и вообще неизвестно прибыли ли в Татарстан.

    ЦСКА будет тяжело без Капризова в атаке, это особенно было заметно по первому матчу. В атаке армейцы практически ничего не предложили, забросив свою единственную шайбу после столкновения двух игроков "Ак Барса" в средней зоне.

    Армейцы пытались играть в давление после того, как хозяева начинали вести в счете, давили, но этого было мало. Нет Капризова – некому придумывать что-то впереди. Парадокс: клуб с одним из самых больших бюджетов в лиге зависит от здоровья 20-летнего пацана, пусть и такого талантливого, как Кирилл Капризов», — замечает Васильев.

    «Ак Барс» просто так не сдается

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко заметил, как сильно заблуждались те эксперты, которые заранее отдавали победу ЦСКА.

    СКА и Знарку нужны перемены СМИ о будущем главного тренера СКА и сборной России «Не сказать, что первый матч получился шедевральным, и вряд ли стоит ждать какой-то феерии от всей серии, но смотреть было все равно интересно. Правда, стоит учесть, что присутствие на арене придает чуть другие ощущения.

    Радует, что админресурс пока не просматривается. Ну, если только со стороны "Ак Барса". Они ни разу не сыграли в меньшинстве. Хотя и сыграли действительно чисто. Строго, аккуратно, дисциплинированно и достаточно мощно. Если б не столкновение Азеведо с Охтамаа в средней зоне, ЦСКА мог с баранкой откатать. Такие дела. Если думали, что после СКА-то Казань раскатают, то сильно заблуждались.

    В общем, начало порадовало. Тем, что тут ничего не ясно. И героем Галиевым. Очередные два гола. Просто красавец. В этом смысле красавец. А вот по игре ему, и всей тройке Ткачева, еще прибавлять и прибавлять. Пока их на своих плечах тянет Зарипов», — пишет Еронко.

    Сравняет ли ЦСКА счет в серии с «Ак Барсом»?«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 16 апреля
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