Куда Ковальчук отправится за Кубком Стэнли?

Ковальчук добился в КХЛ всего

«Юбилейный сезон КХЛ стал для Ковальчука особенным. Правда, его главное событие произошло в тот момент, когда регулярный чемпионат ушёл в месячный отпуск. С пятой попытки Илья стал олимпийским чемпионом, сделав ещё один шаг навстречу Тройному золотому клубу. Это было бы невозможно, уедь Ковальчук в НХЛ по окончании четырёхлетнего контракта.

О том, чтобы покинуть Санкт-Петербург, форвард раздумывал ещё прошлым летом. Остановили его ровно две вещи: зависимость от позиции "Девилз", которые ещё были вправе распоряжаться судьбой беглеца, и возможность исполнить давнюю мечту. Новый однолетний контракт со СКА устроил всех, не оставив после расставания ощущение недосказанности.

Олимпийское золото – это только верхушка последнего сезона Ковальчука в КХЛ. Он и за клуб играл так, что ни у кого не возникало желание заглядывать уже не молодому форварду в паспорт. В 34 года он летал по площадке так, как порой не летал в 30. На пару с Дацюком они с первых же матчей чётко дали понять: эти двое намерены тряхнуть стариной. Второй раз за время игры в форме СКА Ковальчук преодолел отметку в 30 голов, что для КХЛ считается гроссмейстерским показателем. В том числе он отметился двумя хет-триками.

Ну а главное, что напоследок Илье удалось стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Сместив с трона Сергея Мозякина, который шесть раз завоёвывал этот титул, лидер СКА всего на одно очко обогнал своего же одноклубника Никиту Гусева. Ковальчук покинул КХЛ, закрыв все возможные гештальты», — прощается с Ковальчуком пресс-служба КХЛ и Дмитрий Ерыкалов.

Публикация от Павел Лысенков (@lysenkovtv) 8 Апр 2018 в 11:48 PDT

Почему уезжает Ковальчук?

СКА вылетел из плей-офф, Ковальчук покидает КХЛ, тренерские слухи Востока Итоги недели в КХЛ «Так что же не устраивало бомбардира в КХЛ, где он являлся одной из двух главных звезд?

Ну, во-первых, начнем с меркантильного. После падения курса рубля по отношению к доллару играть в КХЛ стало не очень-то выгодно. Собственно, тем был и вызван отток хоккеистов самого разного возраста в самые разные североамериканские лиги в последние два года. В НХЛ Ковальчук однозначно может заработать больше.

Во-вторых, вместе с оттоком именитых хоккеистов, просел игровой уровень КХЛ. Собственно, потому СКА, собравший под тремя своими буквами 70 процентов сборной России, сметал в регулярном чемпионате противников, как трактор кегли. Играть со слабыми для уважающего себя спортсмена банально неинтересно.

Ну и в-третьих. НХЛ для него шанс войти в историю. Ковальчук является двукратным чемпионом мира, в этом году с пятой попытки стал олимпийским чемпионом и теперь в коллекции главных наград хоккея не хватает лишь Кубка Стэнли. Напомним, что хоккеисты, за годы карьеры сделавшие подобный хет-трик входят в так называемый "Тройной золотой клуб", где за сто лет существования хоккея набралось лишь 28 игроков, россиян из которых семеро.

При всем при том, что в НХЛ Ковальчук провел 11 сезонов, в плей-офф этой лиги на его счету лишь 32 матча, 23 из которых пришлись на сезон-2011/12, когда "Нью-Джерси" дошел до финала.

Чтобы исправить данную статистику, ему нужно выбирать клуб, не просто претендующий на попадание в плей-офф, а тот, который в ближайшие год-два будет претендовать на Кубок Стэнли. Срок службы крайнего нападающего, которому необходима скорость, как правило, ниже, чем у центрального, либо защитника. А Ковальчуку 15 апреля исполнится 35, что уже солидно», — перечисляет поводы игрока перебраться в КХЛ автор «Санкт-Петербургских Ведомостей» Даниил Ратников.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️Мечта сбылась🔥 Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 25 Фев 2018 в 8:50 PST

Куда теперь?

«Многие называют местом будущего трудоустройства Ковальчука "Нью-Йорк Рейнджерс". Причин этому сразу несколько. Во-первых, известно о желании самого Ильи обосноваться именно в Нью-Йорке. А другая команда города — "Айлендерс" — всё-таки выглядит менее предпочтительно.

Во-вторых, Ковальчуку нужна команда, которая без проблем возьмёт в состав не самого молодого игрока со слегка подпорченной репутацией. При этом у клуба должны быть объективные шансы на завоевание Кубка Стэнли в ближайшие годы. "Рейнджерс", разгрузившие в последнее время платёжную ведомость и нуждающиеся в "дядьке-наставнике" на льду, подходят на эту роль как нельзя лучше.

Среди возможных вариантов называют и "Флориду" — но это, скорее, из-за имеющейся у Ильи жилплощади в Майами и, как следствие, привычного места жительства. Для главной цели, из-за которой Илья и хочет вернуться в НХЛ, "Пантеры" подходят едва ли. Этой весной клуб вновь не попал в плей-офф. И шансов, что за пару-тройку лет "Флорида" превратится в реального борца за Кубок Стэнли, объективно говоря, немного.

Называют среди возможных претендентов на появление Ковальчука и ещё несколько клубов (в частности, "Лос-Анджелес"), но это уже больше похоже на попытку угадать неожиданный вариант, чем на реальное положение дел.

В любом случае, поиск Ильёй нового клуба — это не игра в одни ворота. Илья должен угадать с клубом, в котором он в ближайшие годы сможет бороться за трофей, — волей-неволей в 35 лет уже начинаешь задумываться, на сколько ещё хватит хоккейного багажа и здоровья, чтобы играть на самом высоком уровне. Но и будущий клуб не должен прогадать, подписывая уже довольно возрастного игрока с определёнными финансовыми аппетитами и запросами», — перебирает варианты автор News.ru Владимир Лазарев.

Ковальчук кому-нибудь нужен в НХЛ?

«Каждой из 31 команды, которая выступает в лиге. У Ильи более 400 голов в НХЛ, полшайбы за игру в среднем на протяжении 11 лет, и игрок такого уровня даже в нынешнем возрасте интересен всем. Но если Ковальчук действительно нацелился на Кубок, а деньги для него не так важны, то не все клубы интересны ему.

Скажем, "Баффало", "Оттава", "Монреаль", "Айлендерс", "Каролина", "Аризона" и "Ванкувер" – это сразу нет. Добавил бы сюда и "Калгари" с "Детройтом". Возможно, молодежь "Койотс" и "Кэнакс" через какое-то время зажжет, Свечников-младший и Далин поднимут "Сэйбрс" или "Сенаторс", но вдруг нет, а годы уже не вернуть. В "Нью-Джерси" Илья точно не захочет, в Виннипеге холодно, и там призрак "Атланты", ну и "Эдмонтон" даже с Макдэвидом совсем непредсказуем.

В Сан-Хосе чудесный климат, но "Шаркс" после скорого ухода Джо Торнтона, скорее, середняк, а не контендер. В "Анахайме" назрела перезагрузка, а переход в "Вегас" – это игра в русскую рулетку, так что опять мимо. Вариант с "Рейнджерс", о котором писали в прошлом году и пишут сейчас, безнадежно плох, если Ковальчук нацелен на Кубок Стэнли. Наверное, не стоит переоценивать "Колорадо" Маккиннона и "Филадельфию", хотя, возможно, плей-офф покажет обратное. На время вычеркнем "Сент-Луис" и "Даллас" – пока на места Йео и Хичкок не взяли других тренеров. "Флорида"? Дальше.

Итого у Ковальчука есть дюжина вариантов, каждый из которых по-своему хорош (с поправкой на то, что за лето клубы не распродадут всех своих лидеров)», — увеличивает число вариантов хоккейный блог «Эпицентр» и Артем Зырянов.

Подарок для «Рейнджерс»

«15 апреля Илье Ковальчуку исполнится 35 лет. И он наконец-то сможет заключить вожделенный контракт с "Рейнджерс". Без участия в этом "Нью-Джерси", просившего в лице генменеджера Рэя Шеро слишком много за просто лишь права. Заключить на два или три года. Как Илья и сказал сразу после вылета СКА из плей-офф. С зарплатой в 6 или чуть более миллионов долларов. Официальное объявление о сделке, понятно, будет позже – 1 июля. Но оно будет.

И "Рейнджерс" можно поздравить. На рынок из сопоставимых игроков выйдут Джон Таварес (без шансов, потому что не сопоставим) и Томас Ванек (не нужен, потому что слишком специфичен). Возможно – Джеймс Ван Римсдайк, но и ему с "Синерубашечниками" не по пути. Возможно – Давид Перрон и Джеймс Нил, но их, скорее, "Вегас" сохранит. Эвандер Кейн останется в "Сан-Хосе". Как и Джо Торнтон, если вообще продолжит. И остается один лишь Рик Нэш. Бравший вместе с Ковальчуком и Игинлой "Мориса Ришара" в далеком 2004-м. Но с тех пор сильно сдавший. В первую очередь – физически. Уходит взрывная работа ног, которая и так была слабенькой, но компенсировалась огромным старанием. Игинла вообще закончил. А вот Ковальчук, даром что старше Нэша на год с небольшим, чисто физически пока в полном порядке. И очень серьезно следит за своим состоянием.

Это подарок, несмотря на перестройку. Дорогой подарок, обошедшийся дешево. Потолок-то поднимется.

Там он будет лидером. Там под него подберут игроков. Там будут просматривать все, что только можно, выясняя, как лучше его использовать. Это же вложение. Серьезное денежное вложение. Там он будет не одним из, а человеком, ради успеха которого будут стараться.

Ему достанется команда, которая перестраивается. И задача которой перестроиться как можно быстрее. И он покажет пример. Не сомневайтесь. Там есть кому зажечь из молодых. Там есть кому прибавить из имеющихся», — разбирает по косточкам основной вариант продолжения карьеры Ковальчука автор «Спорт-Экспресс» обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Еронко.

«Флорида» или «Сан-Хосе»?

«Есть ли альтернатива "Рейнджерс"? Конечно! Илья держит свое будущее в тайне, ни с кем не обсуждает даже в раздевалке СКА. Но многие его одноклубники почему-то уверены, что Ковальчук поедет во "Флориду". Там у Ильи есть дом, и он каждое лето отдыхает в Майами.

Ну, "Флорида" набрала больше очков, чем "Рейнджерс". И стала лучшим клубом в истории НХЛ, который не попал в плей-офф – 44 победы, 96 очков. Играть в звене с Евгением Дадоновым – неплохой вариант.

Трудно представить, что Ковальчук окажется где-нибудь в "Питтсбурге" или "Вашингтоне", хотя Евгений Малкин и Александр Овечкин наверняка хотели бы видеть такого партнера. Нужно еще найти деньги под потолком зарплат, хотя со следующего сезона он поднимается на $3-5 млн. И надо найти игровое время, особенно в большинстве, где тот же Ови проводит иногда по две минуты.

Но есть один отличный вариант – "Сан-Хосе". Один из сильнейших клубов Запада. Два года назад играл в финале Кубка Стэнли. Заканчивается контракт у ветерана Джо Торнтона, то есть освобождаются $8 млн.

А главное – "Сан-Хосе" сейчас ведет себя активнее всего на российском рынке. Потому что Евгений Набоков уже исполняет обязанности ассистента генменеджера. Он очень активно следит за КХЛ, мониторит всех игроков. И им нужно усиливать именно нападение. Кузьменко, Окулов, интересные защитники и вратари – все в их поле зрения.

Семье будет комфортно в Калифорнии. Да, есть немаленькая разница в налогах. Но если идти именно за Кубком Стэнли, то это очень интересный вариант», — дает альтернативу автор «Советского Спорта» Павел Лысенков.

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 16 Фев 2018 в 6:49 PST

А может быть «Коламбус»?

«Прошлым летом "Коламбус" называли одним из клубов, куда был готов перейти сам Ковальчук. Интерес к россиянину открыто подтверждало и руководство "Джекетс". "Мундиры", ещё недавно считавшие за счастье выход в плей-офф, теперь окончательно оформились как серьёзная сила и выдерживают конкуренцию в одном дивизионе с "Вашингтоном" и "Питтсбургом".

"Коламбус" за последние годы уже дважды попадал в яблочко с русскими игроками – сначала с Бобровским, а затем с Панариным. Почему бы не попробовать в третий раз? Команда молода, и опыт Ковальчука может сильно пригодиться. В Огайо ведь настроены на великие свершения.

Проблема в том, что "Коламбусу" летом надо подписывать новые соглашения с рядом игроков и, вероятно, искать крутого центра. Не зря же осенью они пытались заполучить Дюшейна. С другой стороны, сейчас в составе "мундиров" есть Томас Ванек, у которого заканчивается контракт. Тоже праворукий, тоже крайний, тоже почти 35-летний. Конечно, Ковальчук обойдётся дороже австрийца, но он стоит своих денег.

В ближайшее время слухи о том, где Ковальчук продолжит карьеру, разгорятся с новой силой. Кто ещё включится в борьбу и кто станет в ней победителем, узнаем летом», — резюмирует обозревательница «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ковальчук не нужен НХЛ

«В прошлом году, кстати, особого интереса к Ковальчуку не было, когда он собирался покинуть СКА. В "Нью-Джерси" на него смотрели с иронией и не собирались предлагать ему контракт. Как и другие команды. А тут "Рейнджерс", да еще шесть миллионов! Удивительно.

Я совершенно не понимаю, зачем он этой команде. Да, это особый клуб, который выступает в столице мира, но конкурирует даже не с другими командами, а с баскетбольным "Никс" за популярность. Но "Рейнджеры" на таком уровне (как и "Никс"), что зрители придут на трибуны в любом случае. Ушел же Кармело Энтони – ничего не изменилось. Полные стадионы на домашних матчах, хотя это слабая команда. Все потому, что сходить на "Никс" – это как побывать на Красной площади в Москве. С "Рейнджерс" то же самое.

Но самое печальное, что лига плюет на свои основные принципы: терпи, работай – и ты пробьешься. Можно, оказывается, сделать иначе и все равно получить кучу денег. Это все равно что ударить по основам. Дальше что? Отменят "потолок" зарплат и создадут базовый клуб сборной.

Удивляет и то, что нынешний Ковальчук нужен "Рейнджерс" по хоккейным критериям. На Кубок мира в 2016-м – последний турнир с участием всех сильнейших – он не поехал, что было совершенно неслучайно. Стоит ли считать удачными сезоны в КХЛ? Да, был Кубок Гагарина год назад, но результат сделали другие хоккеисты, а в нынешнем розыгрыше Илья выступил неудачно. Как только перед ним оказался соперник серьезного уровня, который играл очень настойчиво, Ковальчук перестал давать результат.

Илья говорил о желании выиграть Кубок Стэнли. Однако в сильных командах нет места под "потолком" – лишь крохи. А у "Рейнджерс" нет шансов стать чемпионом в ближайшие годы даже после смены тренера», — озвучивает непопулярное мнение колумнист «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.