СКА вылетел из плей-офф, Ковальчук покидает КХЛ, тренерские слухи Востока

СКА вылетел из плей-офф, в финале сыграют ЦСКА и «Ак Барс»

Текущая неделя подарила нам двух участников плей-офф Кубка Гагарина. И если на Востоке «Ак Барс» уложился в четыре матча, чтобы выбить «Трактор», то на Западе двум армейским коллективам понадобилось шесть игр, а итогом серии стал неожиданный, а может и сенсационный вылет СКА.

Как мы и предполагали, «Трактору» просто не хватило сил, чтобы бороться с гораздо более мастеровитым соперником. И, как мы и ожидали, эмоционального настроя у челябинцев хватило только на два первых матча серии. В них «Трактор» еще выглядел достойным соперником «Ак Барсу» и даже дважды вел в серии, но на текущей неделе на своем льду «Трактор» проиграл еще дважды – 1:2 ОТ и 1:3. В принципе, по счету результат третьего матча вроде бы говорит о настоящей борьбе, но боролся в этом поединке «Ак Барс» с вратарем Павелом Францоузом, который делал все возможное и невозможное, чтобы продлить для «Трактора» плей-офф. В целом же казанцы полностью переигрывали соперника, который окончательно выдохся.

Как итог, «Ак Барс» затратил минимум матчей и сил перед финалом Кубка Гагарина, где подопечные Зинетулы Билялетдинова понадобятся все возможные и оставшиеся ресурсы в борьбе с ЦСКА. Впрочем, тот факт, что именно ЦСКА, а не СКА, станет соперником казанцев, наверняка порадовал болельщиков «Ак Барса».

И дело здесь не только в том, что явным фаворитом сезона считался СКА, но и в том, что в финальной серии против ЦСКА «Ак Барс» получит преимущество своей площадки как победитель конференции — ЦСКА занял второе место на Западе, так что имеет худший посев. Прошел бы в финал СКА, казанцам пришлось бы начинать серию на выезде, и в случае необходимости седьмой и решающий матч серии прошел бы также в Санкт-Петербурге, а не в Казани.

Не зря говорят, что титулы приносит оборона. ЦСКА в трех стартовых матчах серии пропустил 11 шайб, а в трех заключительных – лишь три. ЦСКА начал неделю поражением на своем льду 2:5, и в этот момент показалось, что СКА дожмет соперника. Даже следующее поражение со счетом 1:2 не воспринималось чем-то переломным. Собственно, даже после домашнего поражения 0:1 все равно не верилось, что СКА, как минимум, не вернет серию в Санкт-Петербург на седьмую игру.

Возможно, игроки СКА также оказались слишком самоуверенными, что и сыграло с ними злую шутку. А еще слабая игра в атаке, к которой не сразу, но нашел противоядие главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Сумел найти варианты игры, которые не позволили лидерам СКА показать все свои лучшие качества. А СКА, в свою очередь, не нашел путей выйти из-под прессинга соперника.

Наконец, настоящим героем серии можно назвать номинально второго вратаря ЦСКА шведа Ларса Йоханссена. Дублер Ильи Сорокина вышел на лед в пятом матче в Санкт-Петербурге. Важнейшем матче, где нужно было показать максимум концентрации и характера. И Ларс не подвел, оформив первый шатаут, а СКА потерпел первое сухое поражение в плей-офф за два года. Более того, в шестом матче в Москве, когда Илья Сорокин пропустил два гола за четыре минуты и, казалось, похоронил игру для ЦСКА, Йоханссон снова отыграл блестяще. Сменив Сорокина, швед опять отыграл на ноль, не пропустив в итоге ни одной шайбы в серии со СКА. А дальше вы знаете – шайба Никита Нестерова и дубль Михаила Григоренко, в том числе победная шайба в овертайме – волевая победа в матче и общая победа в серии 4:2.

ЦСКА выиграл благодаря обороне, но «Ак Барс» также является приверженцем оборонительной тактики. В финале коса найдет на камень, а кто окажется сильнее – увидим уже очень скоро.

Ковальчук уезжает в НХЛ. И он не последний

Сразу после вылета СКА из плей-офф стало известно, что лидер атак команды 34-летний ветеран Илья Ковальчук, оказывается, не шутил по поводу возвращения в НХЛ и не пытался получить более выгодный контракт со СКА.

По информации разных источников, Ковальчук действительно намерен вернуться в НХЛ на ближайшие годы, и уже достиг предварительной договоренности с «Нью-Йорк Рейнджерс». Если это так, то КХЛ потеряет одну из своих наиболее ярких звезд. Но вся фишка в том, что Ковальчук, скорее всего, будет не последним звездным игроком Лиги, который уедет за океан.

Ранее лучший молодой игрок КХЛ прошлого сезона финн Эели Толванен подписал соглашение с «Нэшвиллом». Также ходят упорные слухи о возможном переезде за океан защитника ЦСКА Богдане Киселевиче. Не исключено, что снова попробует закрепиться за океаном защитник «Магнитки» Алексей Береглазов. Если бы не контракт со СКА до лета 2019 года, вполне можно было бы ожидать отьезда в НХЛ нападающего Никиты Гусева. Похожая ситуация и у Кирилла Капризова с ЦСКА.

Список можно продолжать, и хотя утверждать, что КХЛ теряет своих звезд, все еще преждевременно, но тенденция намечается не очень хорошая. КХЛ с каждым годом теряет свою привлекательность для топ-игроков, а слухи сватают в клубы НХЛ все больше игроков Лиги. Не исключено, что это просто совпадение, а так ли это — покажут ближайшее лето и лето 2019 года.

Неделя тренерских слухов

Пока лидеры ведут борьбу за Кубок Гагарина, клубы, оставшиеся за бортом праздника жизни под названием «плей-офф», продолжают подготовку к следующему сезону. И прошедшая неделя подарил сразу четыре тренерских новости – три слуха и одно официальное подтверждение. Любопытно, что все тренерские новости недели пришли исключено с Восточной конференции.

Как мы и предполагали, финский наставник Эркка Вестерлунд покинул «Салават Юлаев». Команда не выполнила задачу на сезон. На прошлой неделе ее начали покидать игроки, среди которых оказался и основной вратарь Бэн Скривенс. Еще перед плей-офф ушел из клуба генеральный менеджер Леонид Вайсфельд, который и привел в «Салават» Вестерлунда. То есть, звезды сходились к тому раскладу, что финна из Уфы тоже, скорее всего, уберут.

Официальное подтверждение пришло на этой неделе, и не стало неожиданностью. А вот фамилия основного кандидата на его замену несколько удивила – Николай Цулыгин. Большинство болельщиков уже забыло такого игрока как Цулыгин, а тренером 42-летний специалист стать еще толком не успел. Прошедший сезон в «Салавате» стал первым для Цулыгина в профессиональной команде. До этого бывший защитник работал только главным тренером юниорских команд России до 16 и 17 лет, а последние два сезона перед «Салаватом» трудился ассистентом (даже не главным) в молодежной команде Уфы в МХЛ – «Толпаре».

В общем, если Цулыгин реально возглавит «Салават Юлаев», это будет, наверное, самое неожиданное тренерское назначение межсезонья. Пока сложно представить, кто из клубов КХЛ, не говоря о топах, рискнет сделать ставку на тренера почти без опыта.

Тем временем омский «Авангард», вылетевший в первом раунде от «Салавата», на должность нового главного тренера рассматривает экс-наставника «Магнитки» Илью Воробьева. В свое время Воробьев также достаточно неожиданно получил должность в «Металлурге», но в отличие от Цулыгина имел опыт работы со взрослой командой – «Локомотивом» в ВХЛ. В первый же год с магнитогорцами Воробьев привел команду к победе в Кубке Гагарина, во второй дошел до финала, а в текущем не сумел справиться с «Ак Барсом» во втором раунде плей-офф. В общем, на данный момент Воробьев обладает хорошим послужным списком, а «Авангард» — неплохими возможностями. Вполне возможно, что связка омского клуба с бывшим магнитогорским наставником может оказаться продуктивной. Конечно, если в «Авангарде», наконец, наладят систему работы.

«Магнитка» же после расставания с Воробьевым обратила свой взор на главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача. В свое время этот специалист не очень удачно поработал в чешском «Льве», да и в чешской «Спарте» больших успехов не достиг. Хотя привел пражан к серебряным медалям в чемпионате и к финалу Лиги чемпионов. В общем, вариант рискованный, но неплохой. В любом случае, пока что Яндач трудится в сборной Чехии. Скорее всего, официальные новости о подписании контракта с чешским специалистом мы узнаем не раньше, чем по окончанию чемпионата мира в Дании.

Наконец, еще один топ-клуб Востока «Автомобилист» нацелился подписать контракт с Андреем Мартемьяновым, который последние два года возглавлял «Амур» и сумел вывести команду в плей-офф в текущем сезоне впервые после долго перерыва. Более того, хабаровчане одержали свою первую победу в плей-офф.

Интересно, что Мартемьянов является воспитанником Екатеринбурга как игрок, и именно в «Автомобилисте» начал свою карьеру тренера в сезоне 2011/2012. Начал неудачно, завершив чемпионат на 22-м месте и не пробившись в плей-офф, а далее отправился в ВХЛ, где поработал с «Соколом» и «Южным Уралом», после чего перебрался в «Амур». Интересно, состоится ли возвращение в родной город и не повторится ли история с сезоном 11/12? Одно дело работать в «Амуре», где не требуют заоблачных результатов, и совсем другое получить должность в «Автомобилисте», который нацелен на место среди лидеров в регулярке и, как минимум, на второй раунд плей-офф.