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    СКА свален с трона. У Кубка Гагарина появится новый владелец

    Реакция СМИ на победу ЦСКА над СКА в финальной серии Западной конференции

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    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
    В шестом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА одержал волевую победу над СКА со счетом 3:2 ОТ. «Красно-синие» поборются с «Ак Барсом» за Кубок Гагарина, а питерцы сложили чемпионские полномочия. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Спортивный подвиг

    Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис восхитился тем, как ЦСКА провел серию против СКА, несмотря на многочисленные проблемы.

    Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА «Свалить с трона такого самодержца – это как минимум спортивный подвиг, который тянет на локальную революцию. Москвичам пришлось пройтись через ряд серьезных испытаний. Чего стоит только эпидемия свинки, циркулирующая в их рядах. Шумаков и Шалунов вернулись в строй по ходу серии и после болезни сыграли от силы в половину собственных возможностей. Капризов и Робинсон по неизвестным причинам не смогли выйти на шестой матч.

    Зато шведский голкипер Юханссон, который почти весь плей-офф сидел в запасе, сменил неудачного начавшего игру Сорокина и сыграл на "пять с плюсом". Этот ребус хоккеисты СКА так и не смогли разгадать за два с половиной матча. Тренер вратарей Константин Власов не зря получает зарплату, если смог подготовить малоизвестного игрока к противостоянию с Дацюком, Гусевым и компанией.

    А ведь решающая игра для хозяев началась хуже некуда: ляп Сорокина, 0:2 к пятой минуте, и почти полная уверенность в том, что седьмая игра неизбежна. Воображение сразу нарисовало сумасшедший сценарий на вторник. Семь матчей – лучше сюжета не придумаешь.

    Однако вопреки логике ЦСКА выпутался из ситуации, где на него поставить было не жалко от силы сто рублей. Хозяева, припертые к стенке, сыграли на миллион. Или даже на миллиард, памятуя об огромных тратах на новичков прошлым летом», — подчеркивает Зислис.

    Спасения Киселевича и Юханссона

    Обозреватель «Чемпионата» Владислав Уткин отметил два ключевых момента игры, которые помогли ЦСКА избежать седьмой игры и досрочно выйти в финал.

    «Еще в концовке третьего периода при счете 2:1 в пользу СКА Ковальчук протащил шайбу к воротам соперника, откуда в упор бросал Барабанов. Шайба проскользила под щитками Юханссона и медленно катилась за ленточку, но в последний момент ее оттуда вынес защитник ЦСКА Богдан Киселевич.

    Киселевич давно стал ведущим защитником "армейцев", выиграл золото Олимпийских игр, а в этом плей-офф стал настоящим оплотом обороны команды Игоря Никитина. Он практически не уходил со льда в серии с "Йокеритом", а в противостоянии со СКА их связка с Мэтом Робинсоном смогла повязать лучших форвардов питерцев. Не случайно именно Киселевич оказался на льду в момент броска Барабанова и оставил свою команду в игре.

    На 67-й минуте встречи финальной серии Западной конференции в КХЛ впечатляющее спасение совершил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Форвард гостей Барабанов взял инициативу на себя, смело полез на пятак и бросил во вратаря, а Павел Дацюк подкараулил отскок, но не сумел перебросить шайбу через щиток шведского стража ворот.

    Через несколько минут Григоренко удачно сыграл на добивании и ЦСКА праздновал заслуженный выход в финал. Команда Игоря Никитина больше хотела туда попасть и своей страстью на льду заслужила удачу в ключевых эпизодах серии», — отмечает Уткин.

    Шведская стенка

    Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев отметил игру голкипера Ларса Юханссона, который при счете 0:2 оставил ЦСКА в игре.

    Все начинается сначала. ЦСКА сравнял счет в серии Обзор СМИ после волевой победы москвичей в четвертом матче серии «Но пробить Юханссона Ковальчуку и Ко не удавалось. Москвичи же шансом воспользовались. В контратаке Шалунов нашел на пятачке защитника-земляка Нестерова (оба из Челябинска), который опередил Широкова и сократил разрыв в счете.

    Хозяева встрепенулись и навалились на ворота Коскинена. Тут-то случился эпизод, заслуживающий детального разбора. Каблуков у борта сокрушил дебютировавшего в серии Ожиганова. Москвич пропустил удар в район головы и покинул площадку на полусогнутых, с помощью партнеров. Никитин бегал по лавке, выставив локоть. Локоть показывал судьям и капитан ЦСКА Андронов. А те нарушения правил не усмотрели.

    В третьем периоде люди в полосатых рубашках еще раз удивили, когда хозяева клюшками пытались отбросить потерянное оружие Светлакова. Что автоматически карается малым штрафом…

    Казалось, сил при оскудевшем атакующем ресурсе хозяевам не хватит. Тем более что в третьем периоде они зачастили в штрафной бокс. Но редкая вылазка в питерскую зону привела к голу. Попов пасом из-за ворот нашел на пятачке Григоренко. 2:2.

    В овертайме на излете сил Дацюк, добивая шайбу в пустой угол, уже видел ее в сетке. Но откуда ни возьмись на ее пути вырос щиток Юханссона. Очевидное невероятное! Во истину шведская стенка! А через минуту зал выдал рекордные в сезоне децибелы. Когда Григоренко докопал на пятачке до победного гола. ЦСКА идет на Казань. Костяк СКА во главе с Олегом Знарком готовится к чемпионату мира в Дании», — пишет Домрачев.

    Разбазаренное большинство СКА

    Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что СКА вылетел из Кубка Гагарина во многом из-за того, что плохо действовал в большинстве.

    Перебросали, но проиграли. СКА может сложить чемпионские полномочия СМИ – о поражении СКА от ЦСКА в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ «Очевидно, что досконально изучившим друг друга соперникам было жизненно необходимо изобрести нечто новое при розыгрыше численного преимущества. А пока... Три холостых большинства у ЦСКА в воскресном поединке, пять у петербуржцев — согласитесь, такая статистика идет вразрез с высочайшим статусом противостояния.

    В итоге "молчание" спецбригад большинства стало для СКА роковым. В концовке третьего периода один за другим отправлялись в штраф-бокс защитники москвичей Алексей Марченко и Никита Нестеров, затем первый из них заработал еще один малый штраф уже в овертайме — но Питер преступно разбазарил эти шансы забить. За что в итоге и поплатился...

    Тем не менее, отметим, что наставник СКА Олег Знарок после двух поражений кряду точечными изменениями постарался освежить состав. Вернулся в "основу" защитник Антон Белов, подменивший в первой паре Вячеслава Войнова, в нападении произошла рокировка во втором и третьем звеньях, где местами поменялись правые крайние Сергей Плотников и Александр Барабанов. Но главным для тренерского штаба все же было вернуть подопечным психологическое равновесие, из которого СКА был явно выбит дуплетом неудачных игр», — говорится в материале.

    Выйдет ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина в шестом матче серии?ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 8 апреля
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  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
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