Все начинается сначала. ЦСКА сравнял счет в серии

Закономерные 0:0 в первом периоде

«Команды начали четвертый матч "западного" финала если не закрыто, то осмотрительно уж точно. При этом нельзя сказать, что москвичи действовали первым номером. А главное — ЦСКА не имел весомого перевеса в плане скорости. Только предельно взвинтив скорости, команда Никитина имеет шансы взять верх над чемпионом — доказано первым матчем серии. Первый реально опасный момент создал Тихонов — пусть в створ не попал, позиция была убойной. Чуть позе Шипачев сместился и прицельно заряди с кистей — Сорокин спас.

Моменты приходилось выискивать — в серии пока что четко прослеживается цикличность. Первый и третий матчи богаты на голы, второй и четвертый типично по-кубковому закрытые. На восьмой минуте матча двухминутный штраф получил защитник ЦСКА Пашнин. Питерские спецбригады большинства были несколько аморфны и потому неубедительны. На экваторе матча произошло историческое событие — ЦСКА получил шанс полноценно поиграть в большинстве. Не на последних секундах, а как следует. С чувством, толком и расстановкой. До гола не дошло.

Равно как и на 15-й минуте, когда "присел" Яковлев. ЦСКА был в своем репертуаре — бойня на пятаке, трафик и добивания. В одном из эпизодов шайбу не увидел никто — а добей кто-то из ЦСКА, Коскинен был бы бессилен. Концовка первой двадцатиминутки выдалась и вовсе скучноватой. Скорости неплохие, передачи качественные — а атаки фигурантов неизменно захлебывались. Нули на табло после первого периода — закономерны», — пишет Олег Сергеев из AllHockey.ru.

ЦСКА, казалось, «поплыл»

«Откровенно говоря, концовка второго периода прозрачно намекала на то, что москвичи поплыли, и у гостей есть отличная возможность добить соперника. Однако еще одно большинство прошло для СКА впустую, а затем Илья Ковальчук занялся не своим делом, вступив в борцовский поединок с Михаилом Пашниным, который грубо атаковал Патрика Торесена. Автор "Спорта День за Днем" Егор Прокудин.

У ЦСКА были свои планы на вечер

"Третий период начался с быстрого гола Робинсона. Попов отдал пас из-за ворот на пятак, никто бросить не сумел, а вот от синей линии здорово приложился защитник 'армейцев'. Игра перевернулась буквально молниеносно! Ничушкин поборолся у борта и прострелил на пятак. Андронову не дали бросить, но шайба отскочила к Валерию, который с двух метров поразил пустой угол. Публика на трибунах буквально взревела от восторга.

Отличный шанс для гола упустил Капризов, с кистей пальнувший в ловушку Коскинену. Очень некстати сфолил Киселевич, Ковальчук мог забивать, но не хватило удачи. Далее Коскиранта коленом ударил Скотта – удаление, однако счёт снова не изменился. Олег Знарок заменил Коскинена на шестого полевого хоккеиста, затем ещё и Киселевич сфолил на Дацюке. СКА устроил массовый навал, но так и не додавил соперника. Более того, Плотникову дали '2+2' за то, что он разбил лицо Робинсону, заехав тому клюшкой.

Кажется, СКА в какой-то момент уже подумал, что выиграл этот матч, что спокойно доведёт дело до победы, как это было в двух предыдущих встречах, но у команды Игоря Никитина были другие планы на этот вечер. Всё в этой серии начинается сначала", — пишет обозреватель "Чемпионата" Павел Панышев.

Ключевая роль Сорокина

"Москвичи во многом благодаря фантастической игре своего вратаря Илья Сорокина одержали волевую победу и получили право еще на один домашний матч", — отмечает автор "Советского спорта" Владислав Домрачев.

"В понедельник он к 24-й минуте пропустил четыре шайбы и отправился на лавку. Его сменщик Юханссон сохранил ворота на замке, Барабанов, напомню, забросил шайбу в пустые ворота. При этом шведский голкипер спокойно выиграл ближний бой у главной звезды питерской атаки Гусева, который обкатил того же Робинсона и вылез на ворота.

Поэтому вопрос 'Кому доверят тренеры ЦСКА ворота?' был актуален. Игорь Никитин выбрал Сорокина. Хотя против СКА Олега Знарка олимпионик играет не столь надежно, как обычно. В былые времена качество вратаря определялось умением противостоять базовому клубу сборной, ЦСКА. Мышкин в этом плане выделялся. Ирбе был ручным для красно-синих, Зингер часто запускал от армейцев бабочки…

Неужели Сорокин стал клиентом питерцев? Вчера он решительно ответил 'нет'. Хотя любой другой вратарь мог бы расклеиться после шайбы-бабочки, запорхнувшей в сетку от клюшки одноклубника – Светлакова", — пишет Домрачев.

ЦСКА не использовал козыри

"ЦСКА изначально получил на руки достаточно козырей, чтобы сравнять счет в серии. Во-первых, это психология затравленного зверя. Москвичам отступать некуда и надо как-то выкручиваться из сложившейся ситуации. Если счет в серии стал бы 1-3, то даже мечтать о выходе в следующий раунд было бы нереально. Во-вторых, петербуржцы вышли на четвертый матч чрезмерно спокойными, в отличие от прошлой встречи не сразу включившись в игру и не поставив соперника в неудобное положение с первых минут. В-третьих, арбитры были как никогда строги к СКА, пропустив несколько нарушений со стороны хозяев.

Наконец, имел место еще один момент мотивационного характера. Наверное, даже самый важный. Очень запоминающейся была картинка из третьего матча финала, выхватившая мрачное лицо куратора столичного клуба Игоря Сечина. Его разочарование понятно было без лишних пояс­нений. Огромные деньги, вложенные в ЦСКА, к трофею команду не приближают. Информация о том, что в случае не выигрыша Кубка Гагарина в клубе произойдут серьезные перестановки на всех уровнях, больше не воспринимается как сомнительный слух. В таком случае москвичам действительно надо переходить в режим 'пленных не берем'.

Самое парадоксальное – то, что из потенциальных козырей у хозяев почти ничего не сработало. ЦСКА как играл в своей несколько нудной манере, рассчитывая подловить соперника на ошибке, так и продолжил", — отмечает автор "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис.

"Совсем не кажется, что столичная команда переломила серию. Очень показательной будет реакция СКА в следующей встрече в Санкт-Петербурге. Теперь пришло время для обладателя Кубка Гагарина придумывать что-то новое и загонять оппонента в угол. Ждем, чем ответит Знарок", — резюмирует Зислис.

СКА по-прежнему фаворит

"Теперь-то серия в Москву вернется. Но СКА по-прежнему фаворит. И вряд ли доведет все до седьмого матча. Хотя шансы у ЦСКА, конечно же, есть. Шумаков уже в строю. Хотя и совсем не в форме. Видимо, и Шалунов скоро появится. Мастеров в команде хватает. И если петербуржцы будут давать им шанс перетерпеть и переждать – ничем хорошим это не закончится", — убежден автор "Спорт-Экспресса" Игорь Еронко.