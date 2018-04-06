Без лишних проблем. «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина

Легкая дорога к финалу

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис отметил тот факт, насколько легко дался «Ак Барсу» билет в финал Кубка Гагарина.

Все начинается сначала. ЦСКА сравнял счет в серии Обзор СМИ после волевой победы москвичей в четвертом матче серии «Дорога "Ак Барса" к финалу Кубка Гагарина, где казанцы не были три года, получилась на редкость легкой. Всего два поражения! Год назад примерно по такому же графику шел СКА.

Разбирать соперников на молекулы Зинэтуле Билялетдинову и его команде не понадобилось. Из 12 победных матчей девять заканчивались с разницей в одну-две шайбы. "Ак Барсу" очевидно, повезло в том, что у главных конкурентов по конференции оказалась масса проблем.

"Магнитка" закончила свой цикл в нынешнем составе и ей требуется перестройка. Финн Эркка Вестерлунд так и не сумел вывести "Салават Юлаев" на проектную мощность, оставив лигу без "зеленого дерби" в финале "Востока". Об "Авангарде" даже заикаться не хочется, в плей-офф он вполз на честном слове.

"Трактор" объективно зацепиться за серию шансов не имел. Слишком велика разница в силе составов и опыте тренеров. Хотя Анвар Гатиятулин сделал все, что мог. Если ему по окончании сезона не вручат абсолютно заслуженный приз как лучшему тренеру года, то я начну терять веру в человечество. Он выжал из того материала, который был в его распоряжении, все, что можно», — пишет Зислис.

Отличная форма Азеведо

Автор «Спорт Бизнес Online» Артур Хайруллин выделил в составе «Ак Барса» Джастина Азеведо, а также заметил, как много местных игроков привлек в свой состав казанский клуб.

«Джастин Азеведо набирает очки уже 11 матчей подряд, и даже в регулярном чемпионате это стало бы особенным событием, что уж говорить о самых важных матчах сезона. Канадец играет в плей-офф даже результативнее (0,81 очка за игру), чем в регулярном чемпионате (0,77 очка за игру), но даже при этом его игра в нынешнем Кубке Гагарина заставляет всех сходить с ума. Ази уже побил кэхаэловский клубный рекорд Алексея Морозова по набранным очкам в плей-офф, и это всего лишь за 14 матчей. Даже травма Иржи Секача, полностью пропустившего серию с "Трактором", не сильно сказалась на результативности первой тройки, а во вчерашней игре победную шайбу сделал именно Джастин, который точной передачей нашёл на пятаке Антона Ландера.

Конечно, с Секачем легионерское звено атаковало намного разнообразнее и интереснее, но и теперь оно представляет большую опасность для соперников, просто играет по-другому: Роб Клинкхаммер бьётся за шайбу у бортов, отвлекает на себя соперников и зарабатывает удаления, а Азеведо с Ландером распоряжаются шайбой. Джастин пропустил два месяца в середине сезона из-за перелома ноги, но вернулся ещё более сильным, а то, что его не взяли в сборную Канады на Олимпиаду, пошло ему только на пользу – к плей-офф он подошёл в потрясающей форме.

Для "Ак Барса" финал станет четвертым за время выступления в КХЛ, но он будет особенным – впервые в команде такое количество собственных воспитанников и впервые казанцы выходят в финал с российским вратарем. Правда, лишь трое воспитанников "Ак Барса" постоянно играли за команду в плей-офф (Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин, Александр Бурмистров), но не стоит забывать, что Владимир Ткачев в 12 лет переехал в Казань из Киева, а Артем Лукоянов и Василий Токранов выросли в Альметьевске – получается, что практически треть игроков нынешнего "Ак Барса" можно считать местными», — замечает Хайруллин.

Тренерская победа

Журналист «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко на примере четвертого матча показал, что Зинэтула Билялетдинов был тактически сильнее Анвара Гатиятулина.

Старт финалов конференций, «Лада» и «Югра» покидают КХЛ Итоги недели в КХЛ «Поразил скорее "Ак Барс"! Именно казанцы в этом матче вдруг отказались от победной тактики в давление и сделали упор на оборону, сразу показав, что будут действовать вторым номером.

Вообще это и отличает опытного тренера от более молодого. Как заявил однажды наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров: "Каждый уважающий себя тренер должен иметь два-три основных тактических варианта игры. И вносить в нее нюансы с учетом реального соперника".

Это и продемонстрировал в четверг Зинэтула Билялетдинов. И этого пока не хватает тому же Гатиятулину. Или его более известному коллеге Дмитрию Квартальнову. "Барсы" вроде бы отдали хозяевам инициативу, но статистика бросков, появившаяся в первом перерыве заставила улыбнуться. Казанцы вновь тотально превзошли соперника по попаданию в створ – 13:4.

Казанцы вышли в финал Кубка Гагарина, отчаянно сражаясь в каждом поединке. Но при этом сделали это в кратчайший срок – победили в четырех матчах кряду. Браво! Маститым армейцам еще предстоит долго биться между собой за право сразиться с "Ак Барсом".

Ну а в Челябинске хоккейный бум продолжается. Город готовится к чемпионату мира среди юниоров. Плакать юным болельщикам "Трактора" не стоит! Команда из Танкограда сражалась в этом сезоне очень достойно», — считает Пономаренко.

Парни из Челябинска отдали себя до остатка

Дмитрий Ерыкалов в своем материале для «Чемпионата» отдал должное хоккеистам «Трактора», которые боролись до последнего, несмотря на кадровые проблемы.

Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса» Итоги недели в НХЛ «Каково это, проигрывать серию, уступая каждый раз в одну шайбу, можете поинтересоваться у Петериса Скудры. Подводя итоги противостояния с "Локомотивом", он не смог сдержать слез. Анвар Гатиятулин обычно старается не проявлять эмоций, но коллегу наверняка понимает. Перед четвертой игрой с "Ак Барсом" его команда находилась точно в таком же положении.

"Трактор" и открывал счет, и вел по ходу матча в две шайбы, и проигрывал. Сценарии попадались самые разнообразные. Были игры чуть более результативные, были чуть менее. Два дня назад зрители и вовсе увидели овертайм. Зато итог всего один. Челябинцы неизменно уступали "Ак Барсу" с разницей в одну шайбу. За счет опыта и глубины состава казанцы были на шаг впереди.

Всему виной травмы Пола Щехуры и Александра Рыбакова. Оба, вероятно, выбыли до конца сезона. И если по отдельности их потери не смертельны, то в данной ситуации Гатиятулин недосчитался сразу двух ведущих центров.

Парни из Челябинска отдали себя до остатка. Сил на концовку у них банально не осталось. Казанцы в итоге поразили пустые ворота, но никто из болельщиков "Трактора" не покинул свои места. Потому что Танкоград имеет полное право гордиться своей командой. Камеры то и дело вылавливали рыдающих болельщиков. А вот слез Анвара Гатиятулина мы не увидим. Он пусть и проиграл последнюю серию сезона всухую, может быть доволен своей работой, в отличие от того же Скудры. Кажется, мы даже знаем, кого признают тренером года в КХЛ», — высказался Ерыкалов.