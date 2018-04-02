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    Стратегические поражения «Тампы», «Колорадо» теряет Варламова, уникальный рекорд «Вегаса»

    Итоги недели в НХЛ

    НХЛ Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Даллас Старз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз
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    Андрей Василевский
    Андрей Василевский
    nhl.com
    «Тампа-Бэй» потеряла лидерство в дивизионе и конференции, «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, «Колорадо» потеряло основного вратаря Семена Варламова, 1000 матчей Овечкина и другие события в итогах недели в НХЛ.

    Стратегические поражения «Тампы-Бэй», интрига Столичного дивизиона

    Регулярный чемпионат подходит к своему завершению. Командам осталось сделать финишный рывок из нескольких заключительных поединков, и судя по всему, на этот финишный рывок не хватило сил у «Тампы-Бэй» — клуба, который доминировал в НХЛ на протяжении большей части регулярного чемпионата.

    Прошедшую неделю можно назвать неделей стратегических поражений для «Лайтнинг». Четыре сыгранных матчах, лишь одна победа на выезде над кризисными «Рейнджерс», и три поражения. Одно из которых получено дома от аутсайдера Лиги «Аризоны» (1:4), и два от непосредственных конкурентов – «Бостона» (2:4) и «Нэшвилла» (1:4).

    Эти фиаско уже точно лишили «Тампу» надежд на первое место в общей турнирной таблице Лиги. «Нэшвилл» опережает «Молний» на пять очков и почти гарантировал себе Кубок Президента. Поражение от «Бостона» также существенно усложнило для «Тампы» борьбу за лидерство в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе. «Брюинз» опережают «Лайтнинг» на два очка и имеют матч в запасе.

    К концу регулярного чемпионата стала заметно, что «Тампа» выдыхается, и что самое грустное, выдохся основной вратарь команды россиянин Андрей Василевский. В последних десяти сыгранных матчах Василевский одержал пять побед, что в целом еще не так плохо. Гораздо хуже, что в 9 из 10 случаев россиянин пропускал не менее трех шайб за игру, и в целом в 10 играх пропустил 40 голов. Это катастрофически много для вратаря такого уровня, и что еще хуже – для топ-вратаря команды-претендента на Кубок Стэнли.

    Последний шанс «Тампы-Бэй» вернуть себе первое место в дивизионе – матч 4 апреля дома с тем же «Бостоном». Победа позволит «Лайтнинг» догнать соперника, но все равно у «Брюинз» останется игра в запасе.

    Тем временем в соседнем Столичном дивизионе Западной конференции намечается настоящая мясорубка в борьбе за топ-тройку. «Вашингтон» в последнем матче недели обыграл на выезде «Питтсбург» (3:1), и гарантировал себе победу в дивизионе. Но теперь сразу четыре команды – «Питтсбург», «Коламбус», «Филадельфия» и «Нью-Джерси» разделяет лишь три очка. И что еще более интересно, у «Пингвинз» на один сыгранный поединок больше. Концовка регулярки нас ожидает что надо!

    Уникальный рекорд «Вегаса», «Колорадо» — минус Варламов и плей-офф?

    Прошедшая неделя принесла мало радостных событий для «Колорадо». «Лавины» не только проиграли три из четырех матчей, но также потеряли основного голкипера Семена Варламова. Россиянин получил травму как раз в единственной победной игре с «Чикаго» 31 марта (5:0) и, как стало известно на днях, для него сезон завершен, даже если «Эвеланш» сумеют пробиться в плей-офф.

    Уже без Варламова, но с Джонатаном Бернье в воротах «Колорадо» не сумел удержать преимущество в игре с «Анахаймом» 2 апреля, проиграв 3:4 в овертайме. И хотя «Лавины» набрали одно очко, поднявшись благодаря этому в зону плей-офф, впереди тяжелые матчи против «Лос-Анджелеса», «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса». Причем «Кингз» и «Блюз» — непосредственные конкуренты «Эвеланш».

    Безусловно, теперь вся надежда на характер команды и Джонатана Бернье, но, честно говоря, не верится, что «Колорадо» удаться выиграть борьбу у «Лос-Анджелеса» и «Сент-Луиса» без помощи самих соперников.

    В тоже время «Вегас» установил очередной и по-настоящему уникальный рекорд спортивных лиг Северной Америки. «Голден Найтс» стали первой командой-новичком в современной истории топ-4 американских лиг, которая выиграла свой дивизион в год дебюта. Речь идет не только об НХЛ, но также об НБА, МЛБ и НФЛ. Просто вдумайтесь – ни один клуб в истории больше не сможет улучшить этот рекорд – только повторить. «Вегас» пишет историю, и мы с замиранием сердца ждем старта плей-офф для «Рыцарей». Есть ощущение, что будет очень интересно!

    Провал «Далласа», спад «Флориды», антидостижение «Рейнджерс»

    Пока «Вегас» устанавливает рекорды, «Нью-Йорк Рейнджерс» обновляют антирекорды. Впервые с 2010 года «Рейнджерс» не сумели выйти в плей-офф. С одной стороны, вполне логичный результат, если учесть распродажу игроков перед дедлайном. С другой, для клуба такого уровня и таких традиций как-то уж слишком легко менеджмент сдался посреди сезона, объявив перестройку. И главное, что у «Рейнджерс» даже не видно перспектив, за счет чего может улучшиться ситуация в ближайшие пару лет.

    К числу неудачников концовки регулярного чемпионата легко можно отнести «Флориду». «Пантерз» выдали классный старт марта, подобрались вплотную в плей-офф и, казалось, вот-вот воспользуются кризисом «Коламбуса». Однако, учуяв запах жареного «Блу Джекетс» непросто воспрянули, а на испуге выдали серию из 10 побед подряд и заскочили даже в топ-тройку Столичного дивизиона. Но и «Филадельфия» с «Нью-Джерси» оказались не по зубам «Флориде». Выдержать свой же собственный темп и показать такую же стабильность как соперники, подопечные Боба Бугнера не сумели. В итоге три поражения в четырех выездных матчах недели и прощайте надежды на плей-офф. Теоретически, они еще есть, но на практике отыграть семь очков за пять матчей почти невозможно.

    Наконец, «Даласс». «Старз» удалось собраться после восьми подряд поражений, выдав две победы в трех матчах недели, но конкуренты по Западной конференции также продолжили набирать очки – «Колорадо», «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Анахайм» выгрызают баллы и практически отцепили «Даллас», который остается на 10-м месте с пятью очками отставания. Впереди лишь три матча, а это значит, что «Старз» могут забыть о плей-офф.

    Российская неделя в НХЛ

    О травме Семена Варламова и неудачах Андрей Василевского мы уже поговорили, и чтобы закрыть вратарскую тему отметим также не самую выдающуюся неделю голкипера «Бостона» Антона Худобина, который сыграл два матча и оба проиграл в дополнительное время. Интересно, что россиянин проиграл пять из последних пяти сыгранных матчей, и три из последних трех – в овертаймах.

    Не слишком удачной вышла неделя для вратаря «Рейнджерс» Александр Георгиева, который сыграл в одном матче 27 апреля против «Вашингтона», пропустил три шайбы к 9-й минуте и был заменен, а затем отправился назад в АХЛ, успев провести в НХЛ 10 матчей.

    Единственный из вратарей, для которого прошедшие семь дней оказались удачными, стал Сергей Бобровский из «Коламбуса» — два матча, две победы, всего четыре пропущенные шайбы.

    Александр Овечкин провел свой 1000-й матч в НХЛ, что стало важным достижением для российского лидера атак «Вашингтона». Юбилей исполнился в игре против «Питтсбурга» 2 апреля, в которой его «Кэпиталз» выиграли 3:1 и гарантировали себе победу в дивизионе. Правда, в плане личной статистики Овечкин неделю провалил – три матча подряд Александр не набирает очки, и в целом в пяти из последних шести поединков россиянин уходил со льда с баранкой.

    Зато шикарная неделя получилась у нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина, который не уходил со льда без очков во всех трех матчах недели, набирая по два и более очка за игру. Как итог – 8 (1+7) очков в трех играх и рубеж в 70 очков снова покорен — третий сезон подряд! Более того, в игре с «Ванкувером» россиянин отметился ассистентским покером.

    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также может занести неделю себе в актив. В трех матчах он оформил дубль и отдал одну результативную передачу, сумев покорить отметку в 30 шайб за сезон.

    Три шайбы и общие четыре очка в четырех матчах набрал нападающий «Флориды» Евгений Дадонов. И хотя его команда уже почти потеряла шансы на плей-офф, сам форвард сумел покорить отметку в 60 очков и 25 шайб за сезон.

    Продолжил радовать нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Хотя на текущей неделе прервалась серия россиянина с шестью поединкам подряд, в которых он набирал по два и более очка. С другой стороны, в четырех матчах недели Кузнецов забросил две шайбы и отдал две передачи.

    Также стоит отметить нападающего «Детройта» Евгения Свечникова, который получил много игрового времени в конце регулярного чемпиона и вполне неплохо им пользуется. Ранее мы уже писали о том, что Евгению удалось забросить первую шайбу в НХЛ, а на прошедшей неделе Свечников пополнил копилку еще одной шайбой и двумя передачами.

    Концовка регулярного чемпионата это не только юбилейные очки и голы, но также нервное напряжение и физическая усталость. Неделя стала по-настоящему чёрной для защитника «Баффало» Виктора Антипина, который получил тяжелейшие повреждения в игре с «Нэшвиллом» 1 апреля, попав под силовой прием Скотта Хартнелла. В итоге у нашего защитника сотрясение мозга, перелом носа и еще целый набор повреждений лица и головы.

    Кроме того, еще два не самых приятных инцидента произошли с участием российских игроков. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин повздорил с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым в игре команд 2 апреля, а нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в игре против «Тампы-Бэй» едва не нанес травму форварду Никите Кучерову.

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Кто победит в битве двух сильнейших команд НХЛ?«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
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