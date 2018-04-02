Старт финалов конференций, «Лада» и «Югра» покидают КХЛ

КХЛ – курс на сокращение

С момента создания КХЛ руководство Лиги неоднократно повторяло – основной задачей Лиги является расширение географии участников. Дескать, даже название говорит само за себя.

В определенный момент количество иностранных команд в Лиге в целом действительно радовало глаз, как и уровень соперничества в КХЛ. Но сейчас вполне уверенно можно говорить о том, что КХЛ взяла курс на сжатие. Пока что, сохраняя всеми возможными способами иностранные команды, которые своим присутствием добавляют и утверждают международный статус Лиги. Но в жертву приносятся свои команды – за два сезона под сокращение попали уже четыре коллектива, и три из них – российские: «Металлург Новокузнецк», «Лада» и «Югра». Плюс еще в прошлом сезоне вышел из КХЛ хорватский «Медвешчак».

Прошедшая неделя принесла грустную новость для команд из Тольятти и Ханты-Мансийска. И если «Лада» однозначно шла на вылет, и это было видно даже по структуре управления клубом, то исключение «Югры», на самом деле, выглядит немного обидным. Отличная молодежная команда, неплохая взрослая и любовь к хоккею всего города. Возможно, не так как в Омске или Уфе, но уже точно больше чем любовь китайцев к «Кунь Луню».

Можно долго философствовать о том, жаль клубы или нет, но раз Лига выбрала такой курс – это ее право. Вопрос в ином, а что будет дальше?

Уже сейчас известно, что по итогам следующего сезона КХЛ покинет еще как минимум один клуб, чтобы сократить число участников соревнований до 24 – по 12 в конференции. И вероятно, что «Торпедо» в следующем сезоне будет переведено на «Восток». А это значит, что и следующим клубом в списке уходящих из КХЛ будет команд из Востока. Уже сейчас вызывает беспокойство ситуация в «Адмирале», и далеко не факт, что Владивосток не уберут еще раньше, чтобы не мучиться с ним еще год.

Конечно, есть еще «Кунь Лунь», но китайцы уже завели два клуба в ВХЛ и судя по всему, из КХЛ до конца Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, их никто не уберет. Здесь больше вопрос политики.

На Западе сразу два иностранных клуба трещали по швам в прошедшем сезоне – «Слован» и «Динамо Рига». Два беспросветных аутсайдера конференции, которые держатся только на морально-волевых, и не исключено, что на поддержке самой КХЛ. Не самые приятные отзывы все чаще приходится слушать из Минска.

В итоге, реально, положа руку на сердце, нужно задать самим себе один вопрос – а сколько реально команд на данный момент может «переварить» КХЛ? Так, чтобы это была интересная, конкурентная лига, как это было еще три-четыре года назад. И чтобы проходных матчей было как можно меньше? С учетом выше названных проблемных команд получаем красивую круглую цифру 20. Мало? Смотря с чем сравнивать. Большинство топ-лиг Европы комфортно умещается в 14 клубов. И раз задача «догнать и перегнать НХЛ» снялась сама собой, тогда какой смысл тянуть чемоданы без ручки?

Старт финалов конференций – заруба СКА и ЦСКА, весомая заявка «Ак Барса»

Но даже исключение «Лады» и «Югры» не затмило старта финалов конференций КХЛ, которые, судя по первым двум матчам, будут иметь совершенно разные сценарии.

На Западе два топ-клуба СКА и ЦСКА начали свой «скрытый» финал всей КХЛ неожиданно результативным матчем с не менее неожиданным исходом – победой ЦСКА в овертайме (5:4). Что еще более интересно, москвичам пришлось играть первые поединки без двух важных игроков атаки – Максима Шалунова и Сергея Шумакова. Именно тех двух парней, которые формировали тройку Кирилла Капризова. Именно ту тройку, которая единственная по-настоящему атакующая у ЦСКА.

Возможно, на эмоциях, но в первой игре ЦСКА забросил без Шумакова и Шалунова и с полностью перекроенными тройками атаки больше, чем когда-либо в плей-офф. При этом молодой форвард Андрей Кузьмеко выстрелил хет-триком!

Судя по всему, это стало неожиданностью даже для наставника СКА Олега Знарка, который на вторую игру также перекроил звенья, но не из-за болезней игроков, а из-за результата первого матча. Помогло – сухая победа 2:0 и плюсик к карме Вадима Шипачева, который был явно недоволен своим статусом «запасного» в СКА. Он и Патрик Торесен вернулись в состав и вернулись победой. Но продолжит ли дальше Знарок ставить в состав Щипачева, к которому он не питает больших симпатий, вот этот вопрос открыт.

Счет в серии 1:1, серия переезжает в Москву на лед ЦСКА, а обе команды тасуют составы каждый по своей причине – москвичи закрывают дыры в составе, а питерцы ищут оптимальные сочетания. Много переменных, много интриги и много ожиданий от дальнейшей борьбы. Наверняка нас ждут, как минимум, еще четыре матча финала Запада и это не может не радовать.

Зато «Ак Барс» на Востоке сделал весомую заявку на победу в серии, взяв две победы на своем льду. Казалось бы, ну что здесь такого? Стандартная ситуация, впереди игры в Челябинске, все может измениться.

Но ранее мы говорили о том, что критически важными для «Трактора» будут именно два первых поединка в серии. Челябинцы, уставшие после тяжелой семиматчевой битвы с «Салаватом», на кураже могли попытаться зацепиться за выездную победу с «Ак Барсом». И были дважды близки к этому. В первой игре «Трактор» вел в счете 1:0, во второй 2:0. Но оба раза упустил преимущество и дал казанцам отыграться.

Конечно, у «Трактора» еще есть матчи дома, но остались ли силы? Куража обычно хватает на один-два матча, потом догоняет усталость. Дома и стены помогают, но сумеет ли «Трактор», не обладающий хорошей атакой, вскрыть оборону «Ак Барса», который приедет в Челябинск играть от обороны и искать ошибки соперника, имея за плечами преимущество в серии 2:0? Вопрос больше риторический. Можем ошибаться, но кажется, что маскимум «Трактора» в этой серии – это один матч.

«Нефтехимик» переходит на «финский» лед, «Салават Юлаев» начинает перестройку

Прошедшая неделя также подарила немало интересных новостей из стана разных клубов КХЛ. Сразу три участника Лиги продлили главных тренеров – «Сочи» Сергея Зубова, «Северсталь» Александра Гулявцева, а рижское «Динамо» Гиртса Анкипанса.

С «Сочи» и «Северсталью» все понятно – команды вышли в плей-офф, сочинцы показывали отличный хоккей в регулярке, а «Северстали» в целом удался сильный сезон, в том числе удалось потрепать нервы СКА в первом раунде, чего в принципе никто не ожидал.

С рижским «Динамо» интереснее. Гиртс Анкипанс сменил по ходу прошлого сезона Сандиса Озолиньша, который откровенно провалился, но и Анкипанс не сказать, что продемонстрировал что-то выдающееся. Довести команду до конца регулярки на предпоследнем месте в конференции – не бог весть какое достижение. И, тем не менее, руководство клуба посчитало, что этого достаточно, чтобы убрать приставку «и.о». Не умаляя заслуг Анкипанса, возникает вопрос – означает ли это, что абмиции рижан и в следующем сезоне не распространяются на плей-офф? Скорее всего, именно так.

Немного интриги внес нижнекамский «Нефтехимик». В клубе заявили, что в следующем сезоне перейдут на финский формат площадки. По сути, нет особой разницы между стандартной европейской (30х60) и финской (28х60). Единственное – такие размеры позволяют чуть легче чувствовать себя в обороне, что было доказано в финской Лиге, где именно такие и используются и поэтому, собственно, получили такое название. Соперникам «Нефтехимика», возможно, будет сложнее вскрывать оборону нижнекамцев на их площадке, но и то не факт – в большей мере все будет зависеть от той тактики, которую использует команда. Но если Андрей Назазров продолжит тренировать «Нефтехимик», возможно, было бы логичнее перейти на чисто канадский лед (25,9х60,96), который уже используют «Амур» и «Адмирал».

«Нефтехимик» реконструирует площадку, а «Салават Юлаев» — состав. После вылета из плей-офф от «Трактора» и не выхода в финал конференции менеджмент уфимского клуба уже расстался со своим основным вратарем Бэном Скривенсом, покинули команду защитник Максим Гончаров, нападающие Евгений Коротков и Михаил Юньков. Вскоре должен покинуть клуб и защитник Оскарс Бартулис.

Судя по всему, это не последние перестановки, ведь перед плей-офф команду также покинул генеральный менеджер Леонид Вайсфельд, который и формировал состав команды на сезон. Интересно посмотреть конечный результат такой перестройки, и в каком виде предстанет «Салават» осенью. Рискнем предположить, что и главный тренер команды Эркка Вестерлунд покинет Уфу уже в ближайшее время – его привел именно Вайсфельд и к тому же финский специалист не выполнил поставленную перед ним задачу. А это значит, что «Салават Юлаев» еще порадует интересными новостями.