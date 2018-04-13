Внезапная замена. Воробьев принял эстафету от Знарка

В экстренном порядке

Автор «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко заметил, что назначение Ильи Воробьева случилось всего за три недели до чемпионата мира, но не стал этому сильно удивляться, поскольку для России это стало привычным явлением.

Куда Ковальчук отправится за Кубком Стэнли? Реакция спортивных СМИ на финальный заокеанский рывок звездного нападающего «Вообще, Воробьев и так должен был лететь в Норвегию с нашей олимпийской сборной на две встречи (14 и 15 апреля) в рамках Еврочелленджа. Но еще позавчера он был в команде ассистентом Олега Браташа. А вчера вдруг совершенно неожиданно для себя узнал, что ему предстоит быть наставником сборной России на ЧМ-2018. Правда, с не очень понятной приставкой ВРИО.

Илья Петрович не стал скрывать, что удивился такому решению ФХР не меньше большинства болельщиков. Ну а журналистов такими новостями уже не проймешь. Если оглянуться назад, то выяснится, что у нас очень многие главные тренеры приходили в сборную за считанные недели до начала чемпионата мира.

Примерно также начал работу в национальной команде четыре года назад и Олег Знарок. А лично мне врезалась в память фраза Владимира Крикунова в 2005-м: "Я вскочил в сборную, как пожарный!". Он получил назначение уже после победы в финале.

То, что Воробьев назначен главным тренером за три недели до ЧМ – это, безусловно, нонсенс для нашей страны, где к хоккею вроде бы необычайно сильное внимание со стороны властных структур. А с другой стороны – это наша обычная жизнь, где все часто происходит вопреки ожиданиям и намеченному распорядку», — подчеркивает Пономаренко.

Выбор от безысходности

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис считает, что руководство ФХР сделало выбор в пользу Ильи Воробьева, так как просто не имело плана на случай ухода Олега Знарка.

СКА и Знарку нужны перемены СМИ о будущем главного тренера СКА и сборной России «Воробьева выбрали скорее от безысходности. Кто угодно, лишь бы не Знарок. От этого впечатления сложно отделаться. Не случайно, что Илья Петрович пока ходит во "временно исполняющих обязанности". Дело не только в финансовом аспекте. Воробьев находится на контракте с ФХР, но полноценное соглашение для человека в статусе главного тренера – это совсем другие цифры в зарплатной ведомости.

В случае провала на чемпионате мира может произойти все что угодно. Пока Воробьевым закрывают амбразуру. Он, безусловно, компетентный специалист, который входил в штаб сборной и работал с ближайшим резервом самостоятельно в рамках игр Еврочелленджа.

Есть вопросы относительно его готовности работать в столь ответственной должности. И их стоит задавать не по поводу квалификации Воробьева. Очень важно умение оставаться хладнокровным, оказавшись на раскаленном до точки кипения месте.

В "Магнитке" Воробьева холили и лелеяли, аккуратно поводя к должности главного тренера. Это принесло плоды в виде Кубка Гагарина. В сборной тренера бросают в шлюпке посреди океана и ждут, что он счастливо доберется до берега. В этой связи Воробьеву остается только пожелать удачи и надеяться, что он со всеми трудностями справится», — пишет Зислис.

Большого выбора нет

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов заявил, что сборная России при новом тренере вряд ли сильно изменится, ведь основной костяк по-прежнему будут составлять игроки СКА и ЦСКА. В то же время он надеется увидеть в команде новые имена.

«Считать, что с приходом Воробьёва в сборную её ждёт революция, в высшей степени наивно. Это не иностранец, который может посмотреть на российский хоккей незамыленным взглядом. Илья Петрович работал в штабе Знарка, а в первой и олимпийской сборной через его руки прошло немало кандидатов. По каждому из них он составил представление. Не исключено, что предвзятое, пусть и отличное от Знарка. Ну а главное, что положение дел в нашем хоккее такое, что собрать три, четыре или пять конкурентоспособных сборных попросту невозможно. Хочешь или не хочешь, работать придётся примерно с одним и тем же кругом игроков. Других взять неоткуда.

Поэтому и не стоит рассчитывать, что сборная России вдруг перестанет быть солянкой из игроков ЦСКА и СКА. Объективно там собрались лучшие хоккеисты страны. Других бы не покупали на деньги "Роснефти" и "Газпрома". Возможно, будь Воробьёв тренером сборной уже на Олимпиаде, туда поехало бы не 15 игроков СКА, а, скажем, 10. Не Егор Яковлев, а Никита Трямкин, не Илья Каблуков, а Максим Шалунов, не Николай Прохоркин, а Владимир Ткачёв. Но это только догадки. Вполне возможно, что Воробьёв отдал бы предпочтение этим же кандидатам, но не из-за их клубной прописки, а исходя из своих тренерских взглядов.

Если учесть, что Воробьёв со следующего сезона возглавит СКА, представительство питерского клуба в сборной вряд ли уменьшится. Но это будут уже совсем другие игроки. Тихонов, Плотников, Яковлев, Калинин – все они из "банды Знарка", прошедшие с предыдущим тренером сборной "золотой" Минск и другие знаковые турниры.

Илья Петрович со временем наверняка тоже обрастёт любимчиками и будет полагаться на тех, кого знает по работе в клубе. Но сейчас его тренерский взгляд ничем не замутнён, а расширенный кругозор за время работы с олимпийской сборной позволяет надеяться, что хотя бы в Дании мы увидим новые имена», — отмечает Ерыкалов.

Поддержка тренерского штаба

Артем Божко в своем материале на allhockey.ru подчеркнул, что новому главному тренеру очень важно сформировать сплоченный штаб.

СКА вылетел из плей-офф, Ковальчук покидает КХЛ, тренерские слухи Востока Итоги недели в КХЛ «Для журналистов и хоккейной общественности, Илья Воробьев, в отличие от Олега Знарка, более приятная фигура. Бывший тренер "Магнитки" открыт, коммуникабелен и словоохотлив. Он всегда готов к диалогу и ответу на различные вопросы (пускай, иногда и не самые приятные). Нет у него проблем и во взаимоотношениях с игроками. Что так же очень важно. Многим новичкам национальной команды на чемпионате мира понадобится поддержка со стороны тренерского штаба, и они её получат.

Вопрос, скорее, в другом. Удастся ли Воробьеву за короткий срок наладить контакт со своими помощниками? Все мы помним, что Знарок приходил в сборную со своим, уже проверенным штабом. Работа в нем была отточена до мелочей ещё со времён московского "Динамо". Каждый из специалистов отвечал за определённый фронт работы и не лез в работу другого.

А что будет сейчас? Известно, что при Знарке построение тренировочного процесса и тактики лежало на плечах Витолиньша, за работу с защитниками и меньшинство отвечал Никитин, а Давыдов – за вратарей. Знарок выполнял роль мотиватора и главного идеолога. Как теперь со всем этим будет справляться Воробьев? Хватит ли ему опыта за столь короткий срок идеально распределить обязанности между помощниками и создать мощный и единый тренерский кулак?», — задается вопросом Божко.