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    СКА и Знарку нужны перемены

    СМИ о будущем главного тренера СКА и сборной России

    СКА КХЛ Чемпионат мира по хоккею
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    Олег Знарок
    Олег Знарок
    В воскресенье СКА сложил чемпионские полномочия, проиграв в финале Западной конференции ЦСКА (2-4). В межсезонье клуб из Санкт-Петербурга покинут сразу несколько звезд, в том числе Илья Ковальчук, которого уже ждут в «Рейнджерс». Под вопросом и судьба главного тренера Олега Знарка.

    Нужно определиться — клуб или сборная

    «О паузе Знарку в любом случае пока рано думать. У него контракт с ФХР, согласно которому он должен подготовить нашу национальную команду к чемпионату мира и постараться с ней там выступить как можно лучше», — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «Советскому спорту».

    «Поэтому, как для тренера сборной России, для него даже лучше, что СКА выбыл из плей-офф. Теперь у Олега Валерьевича будет время и психологию свою привести в порядок. И просто физически немного отдохнуть. Ведь понятно, что он очень устал.

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    А вот свою судьбу он должен решать сам. Понятно, что какой-то перерыв в работе напрашивается. Но, с другой стороны, от работы в сборной можно отказаться. А вот будет ли в жизни еще один шанс вернуться на ее уровень – большой вопрос.

    Я скажу, что режим совмещения работы в СКА и сборной России все же очень тяжелый. Думаю, что тренер должен выбрать что-то одно. Сборная и СКА сейчас неразделимы? Не уверен, что это долго будет продолжаться.

    Питерскому клубу предстоит обновление состава. А на нашем рынке игроков для замены таких мастеров, как Ковальчук и Дацюк, не видно. Даже с учетом админресурса, которым обладает СКА, сохранить силу команды будет непросто. Армейский клуб уже не будет столь мощным. И из-за этого тренеру будет очень непросто совмещать работу и в клубе, и в сборной. Слишком много надо будет решать важных, но не совпадающих друг с другом задач».

    Почему он должен уходить?

    «Нужно ли Знарку уходить из СКА или сборной? Человек выиграл кубок Гагарина и Олимпийские игры, чемпионат мира. Почему он должен куда-то уходить?

    В плане результата, выполнения задачи к Знарку вообще не может быть ни вопросов, ни претензий. А дальше уже это его личное дело и руководства клуба.

    Вполне вероятно, у него есть психологическая усталость, и нужна пауза для восстановления», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин в интервью «Чемпионату».

    Альтернативы нет?

    «Кто будет тренировать команду? Позиции Олега Знарка в клубе не самые прочные. Однако единого и категоричного мнения относительно будущего этого специалиста нет. Сам тренер совсем не лукавил, когда после шестого матча серии с ЦСКА говорил о том, что ничего не знает.

    В то же время Знарок желания работать на высшем уровне не утратил. Сажать картошку и разводить кроликов в загородной резиденции, как обычный пенсионер, он едва ли готов. При этом у СКА нет большого выбора. Идти снова всем миром на поклон к Вячеславу Быкову? Сомнительно. Есть Илья Воробьев, чья договоренность с "Авангардом" на сегодня не более, чем протокол о намерениях, а не зафиксированный всеми печатями документ. Но и вариант с ним не кажется бесспорным.

    Руководство СКА хранит молчание. Это свидетельствует о том, что там еще ни с чем не определились. Серьезных альтернатив Знарку почти нет, чтобы его легко отпускать», — пишет колумнист «СЭ» Михаил Зислис.

    Дауншифтинг

    «Когда Юкка Ялонен сказал, что ни он, ни Олег Знарок не стали бы чемпионами с "Ладой", многие ухмыльнулись. Ну где Знарок и где "Лада"? О чём здесь вообще можно говорить? "Фалькао к нам не поедет", — так и тянет процитировать одного футбольного тренера. До Тольятти Олег Валерьевич и правда уже не доедет. Первый немосковский чемпион покинул КХЛ и вряд ли вернётся в элиту в ближайшие годы. А вот сознательно уйти на понижение, возглавив клуб с бюджетом менее двух миллиардов рублей, было бы сильным ходом...

    Олег Знарок, каким мы его знали на заре КХЛ, далек от хоккейного гламура. Тренеру СКА, в отличие от других топ-тренеров, не нужны для побед исключительно звезды. Его методы работы и манера поведения скорее подходят для коллективов вроде ХК МВД. Порой казалось, что и сборную России он лепил по образу и подобию балашихинской команды. Знарок доказал, что может управляться с лакшери-клубами, но, вернувшись к истокам, он получит не только респект от хоккейного сообщества, но и новый вызов для самого себя.

    Всех денег мира не заработаешь. Олег Валерьевич наверняка может позволить себе годик-другой отдохнуть от хоккейной круговерти. Но почему бы вместо творческого отпуска не взять клуб-середняк и не превратить его в новую золушку, которых так не хватает нашей лиге? Например, вернуться в то же "Динамо", где уже нет Андрея Сафронова. Впрочем, тот самый дауншифтинг, пусть и в облегченном режиме, можно совершить, не покидая Санкт-Петербург. Грядущим летом СКА с большой долей вероятности покинет ряд лидеров во главе с Ковальчуком. Затеять масштабную перестройку в период, когда главный конкурент набирает мощь, это тоже в некотором роде выход из зоны комфорта», — говорится в статье Дмитрия Ерыкалова на «Чемпионате».

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