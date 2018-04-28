Сборная России уступила Швеции в рамках Евротура

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Сборная России по хоккею в матче шведского этапа турнира Евротура уступила команде Швеции со счетом 1:3.

В составе сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон.

Единственную шайбу в составе россиян в третьем периоде при счете 0:3 забросил Алексей Бывальцев.

Это поражение стало для национальной команды пятым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

29 апреля сборная России проведет заключительный матч Евротура-2017/18 — против Чехии.