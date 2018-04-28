Сборная России уступила Швеции в рамках Евротура

В составе сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон.
Единственную шайбу в составе россиян в третьем периоде при счете 0:3 забросил Алексей Бывальцев.
Это поражение стало для национальной команды пятым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.
29 апреля сборная России проведет заключительный матч Евротура-2017/18 — против Чехии.
Евротур. Шведские хоккейные игры
Швеция – Россия – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Норман — 1 (Янмарк), 17:31 — 1:0. Пилут — 1 (Кемпе), 33:02 — 2:0. Я. Нильссон — 2, 34:14 — 3:0. Бывальцев — 1 (Каблуков), 53:37 — 3:1.Вратари: Хелльберг — Кошечкин.Броски: 27 (8+11+8) — 24 (6+10+8).Штраф: 8 — 16.