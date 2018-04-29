Сборная России обыграла Чехию, одержав первую победу при Воробьеве

Сборнаяодержала победу над командойв рамках заключительной встречи шведского этапа Еврохоккейтура со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Отметим, что эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева. Ранее сборная не могла победить на протяжении пяти игр кряду.

В составе россиян отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников, у чехов – Дмитрий Яшкин и Филип Хитил.

На Шведских играх сборная России с четырьмя очками заняла третье место, чехи потерпели третье поражение на турнире и остались последними.

Позднее состоится последний матч турнира между финнами и шведами. Сборная Финляндии досрочно стала победителем Евротура.