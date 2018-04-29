ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сборная России обыграла Чехию, одержав первую победу при Воробьеве

    Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Россия — Чехия
    На фото:Россия — Чехия
    Сборная России одержала победу над командой Чехии в рамках заключительной встречи шведского этапа Еврохоккейтура со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

    Отметим, что эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева. Ранее сборная не могла победить на протяжении пяти игр кряду.

    В составе россиян отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников, у чехов – Дмитрий Яшкин и Филип Хитил.

    На Шведских играх сборная России с четырьмя очками заняла третье место, чехи потерпели третье поражение на турнире и остались последними.

    Позднее состоится последний матч турнира между финнами и шведами. Сборная Финляндии досрочно стала победителем Евротура.

    Евротур. Шведские игры
    Россия – Чехия – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Яшкин — 2 (бол., Хитил), 8:44 — 0:1. Дадонов — 2 (Анисимов), 9:14 — 1:1. Бучневич — 1 (Ткачев), 12:54 — 2:1. Хитил — 2 (бол., Яшкин, Нестрашил), 33:02 — 2:2. Ткачев — 2 (Бучневич), 37:28 — 3:2. Сошников — 1 (п.в.), 58:20 — 4:2.Вратари: Шестеркин — Францоуз (57:27 — 58:20, 58:59).Штраф: 10 — 6.Броски: 31 (14+10+7) — 24 (6+8+10).
    Россия и Чехия снова не забросят много шайбРоссия — Чехия. Прогноз и ставки на матч Евротура 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    •
  • Дебют не удался. Россия проиграла все три матча при Воробьеве
  • Критиковать тренера пока рано?
    •
  • 29/04
    • Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче с Чехией
  • 28/04
    • Сборная России уступила Швеции в рамках Евротура
  • 27/04
    • Воробьев определился с составом на ЧМ-2018
  • 26/04
    • Россия уступила Финляндии в Евротуре
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Богдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    •
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Битва за Лигу Европы на «Колозеум Альфонсо Перес»
  • Прогнозы и ставки на футбол 29 апреля
  • 5,39
    •
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
  • 1,89
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • Продолжат ли «Тампа-Бэй» и «Бостон» играть результативно?
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
    • 1,75Послезавтра в 02:00
  • 12:02
    • Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче с Чехией
  • 10:29
    • Гарипов: В КХЛ хочу играть только в Казани
  • 10:14
    • Гареев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
  • Галоп совершенно ни к чему. Россия проиграла Швеции
  • Пятое кряду поражение Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    • 09:45
  • 08:27
    • «Югра» назвала имя нового тренера
  • 07:57
    • «Баффало» выиграл лотерею драфта НХЛ
  • НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 29 апреля
    • 07:42
  • 22:25
    • Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА
  • Россия и Чехия снова не забросят много шайб
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки на матч Евротура 29 апреля
    • 2,28Сегодня в 13:00
  • 18:43
    • Сборная России уступила Швеции в рамках Евротура
  • 17:38
    • Коваленко переизбран главой профсоюза игроков КХЛ
  • 16:43
    • СМИ: Любимов может вернуться в НХЛ
  • «Нэшвилл» сравняет счет в серии с «Виннипегом»
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 30 апреля
    • 2,08Завтра в 02:00
  • 28/04
    • «Локомотив» продлил контракты с защитником и форвардом
  • 28/04
    • Зарипов рассказал, почему не перешел в «Рейнджерс»
  • 28/04
    • Форвард «Салавата» перейдет в «Спартак»
  • 28/04
    • Кошечкин сыграет в воротах сборной России против Швеции
  • 28/04
    • Канадцы определились с вратарской бригадой на ЧМ-2018
  • 28/04
    • Черкас: Денисенко не вызвали на ЮЧМ не из-за травмы, боялись нарушения дисциплины
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон