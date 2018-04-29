Сборная России обыграла Чехию, одержав первую победу при Воробьеве

Отметим, что эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева. Ранее сборная не могла победить на протяжении пяти игр кряду.
В составе россиян отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников, у чехов – Дмитрий Яшкин и Филип Хитил.
На Шведских играх сборная России с четырьмя очками заняла третье место, чехи потерпели третье поражение на турнире и остались последними.
Позднее состоится последний матч турнира между финнами и шведами. Сборная Финляндии досрочно стала победителем Евротура.
Евротур. Шведские игры
Россия – Чехия – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Яшкин — 2 (бол., Хитил), 8:44 — 0:1. Дадонов — 2 (Анисимов), 9:14 — 1:1. Бучневич — 1 (Ткачев), 12:54 — 2:1. Хитил — 2 (бол., Яшкин, Нестрашил), 33:02 — 2:2. Ткачев — 2 (Бучневич), 37:28 — 3:2. Сошников — 1 (п.в.), 58:20 — 4:2.Вратари: Шестеркин — Францоуз (57:27 — 58:20, 58:59).Штраф: 10 — 6.Броски: 31 (14+10+7) — 24 (6+8+10).