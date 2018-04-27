Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии

Счет в основное время матча не был открыт, а в овертайме победу российской команде принёс точный бросок Алексея Василевского. На 65-й минуте встречи ему ассистировал Денис Зернов.
В первом матче товарищеского турнира олимпийская сборная России одолела команду Норвегии U25, игра закончилась со счётом 4:2.
Товарищеский матч. Кубок «АЛРОСА»
Россия — Белоруссия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Василевский — 2 (Зернов), 64:39 — 1:0.Вратари: Сапрыкин — Карнаухов.Броски: 40 (8+19+11+2) — 18 (5+8+4+1).Штраф: 2 — 10.
27 апреля 2018 г.