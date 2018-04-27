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    Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии

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    Россия — Белоруссия
    На фото:Россия — Белоруссия
    Олимпийская сборная России по хоккею во втором матче Кубка «АЛРОСА» одержала в овертайме победу над командой Белоруссии – 1:0 (0:0; 0:0; 0:0; 1:0).

    Счет в основное время матча не был открыт, а в овертайме победу российской команде принёс точный бросок Алексея Василевского. На 65-й минуте встречи ему ассистировал Денис Зернов.

    В первом матче товарищеского турнира олимпийская сборная России одолела команду Норвегии U25, игра закончилась со счётом 4:2.

    Товарищеский матч. Кубок «АЛРОСА»
    Россия — Белоруссия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Василевский — 2 (Зернов), 64:39 — 1:0.Вратари: Сапрыкин — Карнаухов.Броски: 40 (8+19+11+2) — 18 (5+8+4+1).Штраф: 2 — 10.

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