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    Тротц заявил о прогрессе Овечкина во многих компонентах игры

    Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс НХЛ
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    Барри Тротц
    На фото:Барри Тротц
    Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц поделился мнением об игре Александра Овечкина в серии с «Коламбусом» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

    «Это большой, сильный парень, который забивает много голов. Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания.

    Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями, в том числе в плане защиты.

    Именно в таких моментах зарабатывается авторитет среди партнеров. В нужные моменты заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали... Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

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