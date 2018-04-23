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    Гарипов, Охтамаа и Ландер – лучшие игроки финальной серии плей-офф КХЛ

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
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    Эмиль Гарипов
    На фото:Эмиль Гарипов
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов финальной серии плей-офф в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Лучшим вратарем признан Эмиль Гарипов, без замен сыгравший во всех пяти поединках серии с ЦСКА и одержавший в них четыре победы. Пятый матч, принесший «Ак Барсу» Кубок Гагарина, российский голкипер провел на ноль. Гарипов отразил 96,41 процента бросков при коэффициенте надежности 1,16.

    Защитник Атте Охтамаа, в пяти матчах одержавший вместе с командой четыре победы и сделавший в них две голевые передачи, стал лучшим в своем амплуа. Охтамаа поучаствовал в голевой комбинации, приведшей к решающему голу во втором поединке финальной серии. Защитник «Ак Барса» не завершил ни одну из игр финала с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

    «Ак Барс» победил ЦСКА и в третий раз выиграл Кубок Гагарина

    Лучшим нападающим назван Антон Ландер, в пяти матчах финальной серии набравший 4 (3+1) очка. В четвертом поединке финала на счету шведского нападающего «Ак Барса» дубль (одна из шайб стала победной). Ландер не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности, также на его счету 14 бросков по воротам, он провёл 7 силовых приемов и заблокировал 4 броска соперника.

    Лучшего новичка по итогам финальной серии решено не определять.

    Закончит ли «Ак Барс» серию с ЦСКА в пяти матчах?«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 22 апреля
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