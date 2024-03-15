В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 15 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: Команда из Орегона — «Портленд» расположился на предпоследнем 14 месте в турнирной таблице Западной конференции. «Речники» в этом сезоне провели 65 матчей: выиграли 19 встреч и проиграли 46 поединков.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Портленд» одержал тяжёлую победу над «Атлантой» (106:102). Вклад в победу команды внёс Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 36 очков, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 4 баскетболиста: травмированы Уолкер, Брогдон, Грант и Уильямс.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» смог обыграть также «Торонто» (128:118), но проиграл «Бостону» (99:121), «Хьюстону» (107:123) и «Оклахоме» (120:128).

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» поднялся на одну строчку вверх, расположившись на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 38 побед и потерпела 27 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Филадельфии» (106:79), забросив в кольцо соперника 20 очков. Также защитник «никсов» совершил 4 подбора и отдал 9 передач.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Вернулся в строй команды О Джи Ануноби у которого была травмы локтя. «Нью-Йорк» играет с переменным успехом. За плечами команды также победы над «Орландо» (98:74) и «Кливлендом» (107:98).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Йорк» обыгрывал «Портленд» (112:84)

«Нью-Йорк» в среднем за игру забрасывает 98 очков

«Портленд» в среднем за игру забрасывает 106 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Портленда» — 5.77.

ТБ 204.5 и ТМ 204.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: «Нью-Йорк» в этой встрече не должен столкнуться с проблемой. Высока вероятность, что «никсы» добьются уверенной победы над соперником.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-11.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Бостона» завершаются на отметке в 200 очков.

Ставка: ТМ 204.5 с коэффициентом 1.85.