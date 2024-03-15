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    «Нью-Йорк» добьётся успеха в Орегоне?

    «Портленд» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 15 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Нью-Йорк»
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    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 15 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Команда из Орегона — «Портленд» расположился на предпоследнем 14 месте в турнирной таблице Западной конференции. «Речники» в этом сезоне провели 65 матчей: выиграли 19 встреч и проиграли 46 поединков.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Портленд» одержал тяжёлую победу над «Атлантой» (106:102). Вклад в победу команды внёс Анферни Саймонс, который отправил в кольцо соперника 36 очков, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 4 баскетболиста: травмированы Уолкер, Брогдон, Грант и Уильямс.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» смог обыграть также «Торонто» (128:118), но проиграл «Бостону» (99:121), «Хьюстону» (107:123) и «Оклахоме» (120:128).

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» поднялся на одну строчку вверх, расположившись на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 38 побед и потерпела 27 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Филадельфии» (106:79), забросив в кольцо соперника 20 очков. Также защитник «никсов» совершил 4 подбора и отдал 9 передач.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Вернулся в строй команды О Джи Ануноби у которого была травмы локтя. «Нью-Йорк» играет с переменным успехом. За плечами команды также победы над «Орландо» (98:74) и «Кливлендом» (107:98).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» обыгрывал «Портленд» (112:84)

    • «Нью-Йорк» в среднем за игру забрасывает 98 очков

    • «Портленд» в среднем за игру забрасывает 106 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. На победу «Портленда» — 5.77.

    ТБ 204.5 и ТМ 204.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: «Нью-Йорк» в этой встрече не должен столкнуться с проблемой. Высока вероятность, что «никсы» добьются уверенной победы над соперником.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-11.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Бостона» завершаются на отметке в 200 очков.

    Ставка: ТМ 204.5 с коэффициентом 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» добьётся успеха в Орегоне?
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