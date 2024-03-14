КХЛ может дать особый статус некоторым иностранцам

Континентальная хоккейная лига () не планирует менять лимит на легионеров.

Существует высокая вероятность, что лимит на легионеров в КХЛ останется прежним — три человека, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом источник уточняет, что в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге.

Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения. Одним из условий может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.

Тогда легионерами не будут считаться такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек или Эрик О'Делл.

Напомним, с этого сезона лимит на иностранных игроков в КХЛ был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.