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    КХЛ может дать особый статус некоторым иностранцам

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    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует менять лимит на легионеров.

    Райан Спунер
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    Райан Спунер

    Существует высокая вероятность, что лимит на легионеров в КХЛ останется прежним — три человека, сообщает «Спорт-Экспресс».

    При этом источник уточняет, что в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге.

    Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения. Одним из условий может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.

  • Большинство клубов КХЛ выступают за увеличение лимита на легионеров
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    • Тогда легионерами не будут считаться такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек или Эрик О'Делл.

    Напомним, с этого сезона лимит на иностранных игроков в КХЛ был сокращен с пяти до трех человек в заявке на матч.

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