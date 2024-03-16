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    Прервет ли «Монца» победную поступь сардинцев?

    «Монца» — «Кальяри». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Кальяри»
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    Даниэль Мальдини
    В рамках 29-го тура чемпионата Италии 16 марта пройдет матч «Монца» — «Кальяри». Начало — 17:00 (мск). «Монца» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Марта 2024 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 17:00 Кальяри Кальяри
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    «Монца»

    Турнирное положение: «Бело-красные» в нынешнем сезоне смотрятся достаточно выгодно. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монца» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 31 мяч.

    Монца — Кальяри: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три важных очка. «Монца» переиграла «Дженоа» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    А вот за попадание в еврокубки бороться будет непросто. Команда банально не имеет нужного опыта для этого.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монца» выглядит довольно уверенно. Да и подняться на пару строчек вверх хочется.

    Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Монца» проиграла и выиграла по разу.

    При этом «Монца» добыла последнюю викторию над сардинцами еще 23 года назад. Cейчас же хозяева явно будут активны в атаке.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

    Причем «Кальяри» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда с огромной натугой — всего 29 голов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Кальяри» дома переиграл «Салернитану» (4:2).

    Эта виктория стала для сардинцев уже второй кряду. До нее команда сумела переиграть «Эмполи» (1:0).

    Вообще, команда выигрывает уж слишком нечасто. В активе у нее всего лишь 6 викторий при 14 поражениях.

    Не сыграют: Зито Лувумбу, Леонардо Паволетти — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Кальяри» смотрится не столь ярко. Впрочем, последние победы явно прибавили шансы на спасение.

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    При этом оборона действует не столь монолитно. В 28 поединках Серии А она дала результативный сбой 49 раз.

    Сардинцы явно твердо намерены продолжить свой подъем с низов. Да и в последних матчах «Кальяри» преуспел в плане результатов.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Кальяри» не будет лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

    • «Кальяри» выиграл в 2 своих последних матчах

    • в первом круге была зафиксирована ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 3.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.02 и 1.92.

    Прогноз: «Монца» сейчас на ходу, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Хозяева проводят неплохой цикл, и наверняка постараются подняться хотя бы в первую восьмерку.

    Ставка: Победа «Монцы» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Кальяри» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Монца» победную поступь сардинцев?
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