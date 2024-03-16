В рамках 29-го тура чемпионата Италии 16 марта пройдет матч «Монца» — «Кальяри». Начало — 17:00 (мск). «Монца» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Бело-красные» в нынешнем сезоне смотрятся достаточно выгодно. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Монца» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 28 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 31 мяч.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три важных очка. «Монца» переиграла «Дженоа» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

А вот за попадание в еврокубки бороться будет непросто. Команда банально не имеет нужного опыта для этого.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Монца» выглядит довольно уверенно. Да и подняться на пару строчек вверх хочется.

Матчи против «Кальяри» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Монца» проиграла и выиграла по разу.

При этом «Монца» добыла последнюю викторию над сардинцами еще 23 года назад. Cейчас же хозяева явно будут активны в атаке.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

Причем «Кальяри» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда с огромной натугой — всего 29 голов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Кальяри» дома переиграл «Салернитану» (4:2).

Эта виктория стала для сардинцев уже второй кряду. До нее команда сумела переиграть «Эмполи» (1:0).

Вообще, команда выигрывает уж слишком нечасто. В активе у нее всего лишь 6 викторий при 14 поражениях.

Не сыграют: Зито Лувумбу, Леонардо Паволетти — травмированы.

Состояние команды: ныне «Кальяри» смотрится не столь ярко. Впрочем, последние победы явно прибавили шансы на спасение.

При этом оборона действует не столь монолитно. В 28 поединках Серии А она дала результативный сбой 49 раз.

Сардинцы явно твердо намерены продолжить свой подъем с низов. Да и в последних матчах «Кальяри» преуспел в плане результатов.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Кальяри» не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

«Кальяри» выиграл в 2 своих последних матчах

в первом круге была зафиксирована ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 3.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.02 и 1.92.

Прогноз: «Монца» сейчас на ходу, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Хозяева проводят неплохой цикл, и наверняка постараются подняться хотя бы в первую восьмерку.

Ставка: Победа «Монцы» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02