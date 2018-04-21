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    Чехович гордится, что стал игроком «Сан-Хосе»

    Сан-Хосе Шаркс НХЛ
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    Иван Чехович
    На фото:Иван Чехович
    Российский нападающий Иван Чехович заявил, что гордится тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с «Сан-Хосе».

    В пятницу «Шаркс» объявили о заключении соглашения новичка с 19-летним Чеховичем. Договор вступит в силу с сезона-2018/19.

    «Акулы» выбрали уроженца Екатеринбурга в шестом раунде (212-й номер) драфта 2017 года.

    «Горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе". Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто мне помогал», — написал Чехович в своем Twitter.


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