Чехович гордится, что стал игроком «Сан-Хосе»

1-3 в финале не отыгрываются. Казань в шаге от трофея Победа «Ак Барса» в Москве — в обзоре СМИ 10:01

НХЛ. «Филадельфия» и «Колорадо» продлили серии, «Виннипег» — во втором раунде Подробности матчей плей-офф НХЛ 21 апреля 07:50

«Торонто» попробует вернуть серию домой «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 22 апреля 2,38 Завтра в 03:00

«Тампа-Бэй» оформит выход в следующий раунд в пятом матче с «Нью-Джерси» «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля 1,70 Сегодня в 22:00

«Коламбус» попробует сдержать атаку «Вашингтона» в пятом матче «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля 1,98 Сегодня в 22:00

Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ Вчера в 10:26