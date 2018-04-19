Кучеров не зацикливается на роли лидера

Нападающий «Тампы-Бэй»остался доволен результатом четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

Российский форвард в этой встрече набрал 3 (2+1) очка.

«Впечатления положительные. Выиграли, хорошо играли, ничего не меняли, продолжали гнуть свою линию. Для нас все хорошо закончилось.

Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Чувствую ли себя лидером команды? Я стараюсь не зацикливаться на этом. У нас много лидеров в команде, у всех разные роли. Это плей-офф — без разницы, кто забивает, кто — нет. Мы играем как команда. Как я уже говорил, даже если мы выиграем 1:0 и не пропустим, для нас это будет лучше, чем если кто-то забьет пять, но пропустим шесть», — приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.