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    Кучеров не зацикливается на роли лидера

    Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ
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    Никита Кучеров
    На фото:Никита Кучеров
    Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров остался доволен результатом четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

    Российский форвард в этой встрече набрал 3 (2+1) очка.

    «Впечатления положительные. Выиграли, хорошо играли, ничего не меняли, продолжали гнуть свою линию. Для нас все хорошо закончилось.

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    Чувствую ли себя лидером команды? Я стараюсь не зацикливаться на этом. У нас много лидеров в команде, у всех разные роли. Это плей-офф — без разницы, кто забивает, кто — нет. Мы играем как команда. Как я уже говорил, даже если мы выиграем 1:0 и не пропустим, для нас это будет лучше, чем если кто-то забьет пять, но пропустим шесть», — приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.

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