Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли.

Второй звездой стал российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка в четвертом матче 1/8 финала против «Нью-Джерси» (3:1; счет в серии — 3-1 в пользу «Лайтнинг»).

Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, забросивший победную шайбу во встрече с «Анахаймом» (2:1, 4-0 в серии).

Третьей звездой дня был признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в четвертом матче серии с «Филадельфией» (5:0). «Питтсбург» лидирует в серии со счетом 3-1.