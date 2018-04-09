Знарок: Мое будущее в СКА пока неизвестно

Главный тренер СКА и сборной Россиисчитает, что Олимпийские игры-2018 помешали петербуржцам подойти к плей-офф КХЛ в оптимальной форме.

Сегодня армейцы с берегов Невы потерпели четвертое поражение в финальной серии Западной конференции против ЦСКА​ (2-4).

«Не смогли переиграть вратаря в последних матчах. Создали столько голевых моментов. Но надо было забивать.

Это жизнь. Желаю удачи ЦСКА в финале. В чем секрет вратаря соперника? Это надо моего коллегу из ЦСКА спросить.

Будущее в СКА пока неизвестно. Я не знаю. В сборной? Давайте вопросы только по СКА.

Олимпиада очень помешала подойти команде к плей-офф в оптимальном состоянии. Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Но эмоционально турнир получился очень затратным.

Хотя мы переигрывали ЦСКА, создавали много моментов. Не было времени после Кореи, чтобы снова выйти на пик. Почти без перерыва начали плей-офф. Ребятам пришлось тяжело физически», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».