Ковальчук и Дацюк – самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ

Самую высокую зарплату получают четыре игрока СКА. Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами являются форварды Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые зарабатывают по 4,4 миллиона долларов за сезон.
Защитник Вячеслав Войнов получает 3,1 миллиона, а финский голкипер Микко Коскинен – 2,6 миллиона.
Замыкает первую пятерку защитник «Ак Барса» Андрей Марков с зарплатой в 2,6 миллиона.
Десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Илья Ковальчук (СКА) – 4,4 млн долларов
2. Павел Дацюк (СКА) – 4,4 млн
3. Вячеслав Войнов (СКА) – 3,1 млн
4. Микко Коскинен (СКА) – 2,6 млн
5. Андрей Марков («Ак Барс») – 2,6 млн
6. Илья Сорокин (ЦСКА) – 2,6 млн
7. Ян Коварж («Металлург» Мг) – 2,5 млн
8. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 2,4 млн
9. Алексей Марченко (ЦСКА) – 2,2 млн
10. Максим Шалунов (ЦСКА) – 2,1 млн