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    Ковальчук и Дацюк – самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ

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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
    Портал Sports.ru составил рейтинг зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

    Самую высокую зарплату получают четыре игрока СКА. Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами являются форварды Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые зарабатывают по 4,4 миллиона долларов за сезон.

    Защитник Вячеслав Войнов получает 3,1 миллиона, а финский голкипер Микко Коскинен – 2,6 миллиона.

    Замыкает первую пятерку защитник «Ак Барса» Андрей Марков с зарплатой в 2,6 миллиона.

    Десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Илья Ковальчук (СКА) – 4,4 млн долларов
    2. Павел Дацюк (СКА) – 4,4 млн
    3. Вячеслав Войнов (СКА) – 3,1 млн
    4. Микко Коскинен (СКА) – 2,6 млн
    5. Андрей Марков («Ак Барс») – 2,6 млн
    6. Илья Сорокин (ЦСКА) – 2,6 млн
    7. Ян Коварж («Металлург» Мг) – 2,5 млн
    8. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 2,4 млн
    9. Алексей Марченко (ЦСКА) – 2,2 млн
    10. Максим Шалунов (ЦСКА) – 2,1 млн

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