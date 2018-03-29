Медведев: Шипачев просто не попал в состав

Заместитель председателя совета директоров СКАпрокомментировал поражение петербуржцев от(4:5 ОТ) в первом матче финала Западной конференции.

«СКА просел в овертайме? Вы не забывайте, что это финал конференции, где встречаются две команды, в которых играют 23 олимпийских чемпиона.

Они не случайно выиграли Олимпиаду вместе. А сейчас они борются за выход в финал Кубка Гагарина. И команды продемонстрировали разнообразный интересный хоккей.

Кто-то ошибся больше, кто-то – меньше. Хоккей результативный для этой стадии плей-офф. Девять шайб. Начало серии показывает, что будет очень упорная борьба.

Мы обсуждали это и были уверены, что овертайм долго не продлится. Что такие мастера быстро забьют», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Также Медведев опроверг информацию о том, что Вадим Шипачев не играет из-за подписания контракта с «Вегасом» по ходу чемпионата мира.

«Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет по другим причинам. Просто тренеры выбрали на эту игру вот такой состав. Но я уверен, что Шипачев появится в составе в этом раунде», — зявил он