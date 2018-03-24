Один из лидеров «Сан-Хосе» может сыграть в плей-офф

Центрфорвард «Сан-Хосе»не исключил своего появления в составе «Шаркс» в предстоящем плей-офф Кубка Стэнли.

25 января 38-летнему хоккеисту сделали операцию по восстановлению боковых связок правого колена.

Торнтон получил травму за два дня до операции в матче против «Виннипега», который завершился поражением «Шаркс» в овертайме со счетом 4:5.

«Кто знает? Если я буду себя хорошо чувствовать в середине апреля или середине мая, всякое может быть. Сложно сказать. Я хочу внести свой вклад, хочу играть, если буду в состоянии это делать. Я уже дней десять катаюсь влегкую. Четыре или пять раз выходил на лед в полной экипировке, но занимаюсь в одиночку. Колено хорошо держится. Нагрузки будут увеличиваться, но пока все хорошо», — сказал Торнтон в интервью изданию The Athletic.

В 47 играх этого сезона Торнтон набрал 36 (13+23) очков.