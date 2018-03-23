ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Куньлунь» в следующем сезоне планирует проводить домашние матчи в Пекине

    КХЛ Куньлунь Ред Стар
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Билли Нгок
    На фото:Билли Нгок
    Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» следующий регулярный чемпионат проведет в Пекине, сообщил председатель совета директоров клуба Билли Нгок.

    «В этом году клуб будет играть в Пекине. Что касается постоянной арены, то в настоящее время мы работаем над этим. Обсуждаем с правительством Пекина вопрос о ремонте дворца для "Куньлуня"", — цитирует Нгока 'Р-Спорт'.

    В нынешнем сезоне 'Куньлунь' проводит домашние матчи на шанхайской арене 'Фэй Ян', вмещающей 4,8 тысячи человек. Игры в Шанхае, согласно официальным протоколам матчей, в среднем посещали 2 338 зрителей, что стало худшим показателем среди клубов КХЛ.

    Президент 'Куньлнуя' Райтис Пилсетниекс рассказал, что для переезда в Пекин необходимо решить вопрос с тренировочной базой.

    'На данный момент мы рассматриваем варианты. Мы очень хотим играть в Пекине. Рассматриваем варианты с ареной в Укэсун, где мы играли в первом сезоне. Но пока проблема стоит с тренировочной базой. Негде тренироваться. Та арена очень занята из-за баскетбола, из-за мероприятий. У нас мало шансов там тренироваться. Если мы решим вопрос с тренировочной базой, тогда мы будем играть в Пекине.

    В будущем 'Куньлунь' сможет играть на арене, которая в 2022 году должна будет принять олимпийский турнир по хоккею. Под Олимпиаду сейчас планируют провести реконструкцию старого бассейна или чего-то такого, есть всякие варианты. У нас в процессе не строительство новой арены, а реконструкция одной из существующих арен в Пекине. Сейчас пока не буду говорить, какая именно, пока у нас нет зелёного света. Но это в Пекине', — сказал Пилсетниекс.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • СКА в шаге от «западного» финала
  • «Локомотив» проиграл в хоккее, но победил в борьбе
    •
  • «Нэшвилл» и «Тампа» вышли в плей-офф, неделя российских юбилеев в НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
  • Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
  • 4,0
    •
  • Экспресс дня. «Ак Барс» — в финале «Востока»
  • Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 23 марта
  • 4,08
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • От «Айлендерс» и «Чикаго» снова ждем много шайб
  • «Айлендерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта
    • 1,80Послезавтра в 02:00
  • «Коламбус» против «Сент-Луиса». Чья оборона окажется крепче?
  • «Коламбус» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта
    • 1,83Послезавтра в 02:00
  • Сумеет ли «Йокерит» сравнять счет в серии с ЦСКА?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 24 марта
    • 2,24Завтра в 17:00
  • 12:12
    • Капитан «Салавата» выбыл до конца сезона
  • 11:38
    • В Новосибирской области может появиться команда ВХЛ
  • 11:23
    • Павел Зубов покинет «Сибирь»
  • Мучительный рекорд ЦСКА и «Йокерита»
  • Пятый матч серии ЦСКА – «Йокерит» стал для КХЛ историческим
    • 10:11
  • НХЛ. Победный покер Копитара, десятая подряд победа «Коламбуса»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 марта
    • 08:49
  • КХЛ. СКА вышел в финал Западной конференции, ЦСКА уступил «Йокериту»
  • Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 22 марта
    • 01:54
  • 01:46
    • «Йокерит» обыграл ЦСКА в самом продолжительном матче КХЛ
  • 23:24
    • Медведев: СКА все равно кого обыгрывать в финале конференции
  • 23:14
    • Знарок: Тяжелая серия получилась с «Локомотивом»
  • 22:49
    • Квартальнов: СКА был сильнее «Локомотива», что тут говорить
  • «Даллас» Радулова попробует прервать серию неудач в игре с «Бостоном»
  • «Даллас» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 марта
    • 1,79Завтра в 03:30
  • «Питтсбург» и «Нью-Джерси» могут сыграть не слишком результативно
  • «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 марта
    • 2,22Завтра в 02:00
  • 22:06
    • СКА победил «Локо» и вышел в финал Западной конференции
  • 22/03
    • Фастовский продлил контракт с «Сибирью»
  • 22/03
    • КХЛ вынесла предупреждение СКА за несоблюдение регламента лиги
  • НХЛ. «Бостон» оформил выход в плей-офф, Малкин набрал два очка в матче с «Монреалем»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 марта
    • Вчера в 08:36
  • Сумеет ли «Металлург» прервать полосу неудач в серии с «Ак Барсом»?
  • «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта
    • 2,67Сегодня в 19:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон