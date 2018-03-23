«Куньлунь» в следующем сезоне планирует проводить домашние матчи в Пекине

Китайский клуб КХЛследующий регулярный чемпионат проведет в Пекине, сообщил председатель совета директоров клуба

«В этом году клуб будет играть в Пекине. Что касается постоянной арены, то в настоящее время мы работаем над этим. Обсуждаем с правительством Пекина вопрос о ремонте дворца для "Куньлуня"", — цитирует Нгока 'Р-Спорт'.

В нынешнем сезоне 'Куньлунь' проводит домашние матчи на шанхайской арене 'Фэй Ян', вмещающей 4,8 тысячи человек. Игры в Шанхае, согласно официальным протоколам матчей, в среднем посещали 2 338 зрителей, что стало худшим показателем среди клубов КХЛ.

Президент 'Куньлнуя' Райтис Пилсетниекс рассказал, что для переезда в Пекин необходимо решить вопрос с тренировочной базой.

'На данный момент мы рассматриваем варианты. Мы очень хотим играть в Пекине. Рассматриваем варианты с ареной в Укэсун, где мы играли в первом сезоне. Но пока проблема стоит с тренировочной базой. Негде тренироваться. Та арена очень занята из-за баскетбола, из-за мероприятий. У нас мало шансов там тренироваться. Если мы решим вопрос с тренировочной базой, тогда мы будем играть в Пекине.

В будущем 'Куньлунь' сможет играть на арене, которая в 2022 году должна будет принять олимпийский турнир по хоккею. Под Олимпиаду сейчас планируют провести реконструкцию старого бассейна или чего-то такого, есть всякие варианты. У нас в процессе не строительство новой арены, а реконструкция одной из существующих арен в Пекине. Сейчас пока не буду говорить, какая именно, пока у нас нет зелёного света. Но это в Пекине', — сказал Пилсетниекс.