КХЛ. «Ак Барс» прошел «Магнитку», «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:0



В Уфе состоялся пятый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 1:0.

Победную шайбу менее чем за семь минут до финальной сирены забросил Антон Бурдасов.

Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч серии состоится 25 марта в Челябинске.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Бурдасов — 3 (бол., Скривенс, Умарк), 53:09 — 1:0.Вратари: Скривенс — Демченко (57:40).Штраф: 6-4.Броски: 36 (16+13+7) — 25 (6+9+10).

«Ак Барс» — «Металлург» Мг 3:1

В Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Ак Барс» и магнитогорским «Металлургом».

Хозяева льда одержали победу и завоевали путевку в финал конференции. Матч завершился со счетом 3:1.

У победителей в этой встрече отличились Владимир Ткачев, Ярослав Косов и Иржи Секач. У «Магнитки» шайбу забросил Войтек Вольски.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1.