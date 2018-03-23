КХЛ. «Ак Барс» прошел «Магнитку», «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:0
В Уфе состоялся пятый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».
Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 1:0.
Победную шайбу менее чем за семь минут до финальной сирены забросил Антон Бурдасов.
Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч серии состоится 25 марта в Челябинске.
«Ак Барс» — «Металлург» Мг 3:1
В Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Ак Барс» и магнитогорским «Металлургом».
Хозяева льда одержали победу и завоевали путевку в финал конференции. Матч завершился со счетом 3:1.
У победителей в этой встрече отличились Владимир Ткачев, Ярослав Косов и Иржи Секач. У «Магнитки» шайбу забросил Войтек Вольски.
Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1.