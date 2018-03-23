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    КХЛ. «Ак Барс» прошел «Магнитку», «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

    Результаты матчей плей-офф Кубка Гагарина 23 марта

    КХЛ Металлург Мг Ак Барс Салават Юлаев Трактор
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    «Ак Барс» — «Металлург» Мг
    «Ак Барс» — «Металлург» Мг
    В пятницу, 23 марта, в рамках плей-офф Кубка Гагарина прошли два матча.

    «Салават Юлаев» — «Трактор» 1:0

    В Уфе состоялся пятый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

    Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 1:0.

    Победную шайбу менее чем за семь минут до финальной сирены забросил Антон Бурдасов.

    Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперед в серии — 3:2. Шестой матч серии состоится 25 марта в Челябинске.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Бурдасов — 3 (бол., Скривенс, Умарк), 53:09 — 1:0.Вратари: Скривенс — Демченко (57:40).Штраф: 6-4.Броски: 36 (16+13+7) — 25 (6+9+10).

    «Ак Барс» — «Металлург» Мг 3:1

    В Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Ак Барс» и магнитогорским «Металлургом».

    Хозяева льда одержали победу и завоевали путевку в финал конференции. Матч завершился со счетом 3:1.

    У победителей в этой встрече отличились Владимир Ткачев, Ярослав Косов и Иржи Секач. У «Магнитки» шайбу забросил Войтек Вольски.

    Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Ткачев — 3 (бол., Зарипов, Марков), 0:51 — 1:0. Косов — 3 (Яруллин, Клинкхаммер), 4:39 — 2:0. Вольски — 5 (Мозякин, Ли), 6:50 — 2:1. Секач — 4 (бол., Азеведо, Охтамаа), 22:24 — 3:1.Вратари: Гарипов — Кошечкин (58:42).Штраф: 12 — 10.Броски: 15 (8+7+0) — 26 (9+9+8).
    Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 марта
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