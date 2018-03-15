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    «Сан-Хосе» подписал контракт с российским форвардом

    Сан-Хосе Шаркс НХЛ
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    Максим Летунов
    На фото:Максим Летунов
    «Сан-Хосе» заключил контракт новичка с российским нападающим Максимом Летуновым, сообщается на официальном сайте НХЛ.

    Подробности соглашения 22-летнего форварда не сообщаются.

    В нынешнем сезоне Летунов забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах за команду университета Коннектикута в студенческом чемпионате США.

    Летунов провел третий полный сезон в студенческом хоккее.

    «Максим — талантливый бомбардир, который умеет играть в пас. За счет скорости и мастерства он добивался успеха на всех уровнях. Он великолепно чувствует игру, и это качество позволило ему приносить огромную пользу в большинстве и меньшинстве», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон.

    Летунов в 2014 году был задрафтован «Сент-Луисом» во втором раунде под общим 55-м номером. 20 июня 2016 года права на него перешли от «Аризоны» к «Сан-Хосе».

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