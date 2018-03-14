«Салават Юлаев» победил «Авангард» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ

Уфимскийодержал домашнюю победу над омским(3:2 ОТ) в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Теэму Хартикайнен и Максим Гончаров.

За омичей голы на своей счет записали Семён Кошелев и Максим Чудинов.

Уфимский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина.