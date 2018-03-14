«Салават Юлаев» победил «Авангард» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей отличились Антон Бурдасов, Теэму Хартикайнен и Максим Гончаров.
За омичей голы на своей счет записали Семён Кошелев и Максим Чудинов.
Уфимский клуб выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником четвертьфинала Кубка Гагарина.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Седьмой матч
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кошелев — 3, 11:52 — 0:1. Бурдасов — 2 (Панин, Саюстов), 28:27 — 1:1. Хартикайнен — 3 (Панин), 57:50 — 2:1. Чудинов — 2 (бол., Березин), 59:43 — 2:2. Гончаров — 1 (Лисин), 72:16 — 3:2.Вратари: Скривенс — Фурх (58:51 — 59:43).Броски: 37 (7+6+16+8) — 41 (16+9+8+8).Штраф: 4 — 2.