Шайба Дацюка принесла СКА победу над «Северсталью»

Питерскийв овертайме обыграл на своем льду череповецкую(4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

В составе победителей забивали Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Павел Дацюк.

За гостей голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Гераськин и Олег Яшин/

Отметим, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей — 24 минуты.

Армейцы повели в серии со счетом 1-0, второй матч серии состоится завтра, 5 марта.