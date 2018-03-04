Шайба Дацюка принесла СКА победу над «Северсталью»

В составе победителей забивали Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев и Павел Дацюк.
За гостей голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Игорь Гераськин и Олег Яшин/
Отметим, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей — 24 минуты.
Армейцы повели в серии со счетом 1-0, второй матч серии состоится завтра, 5 марта.
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала
СКА (Санкт-Петербург) – «Северсталь» (Череповец) – 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Ковальчук — 1 (бол., Шипачев, Торесен), 12:56 — 1:0. Кагарлицкий — 1 (Чернов), 26:35 — 1:1. Гераськин — 1 (Трубачев, Карлин), 35:38 — 1:2. Войнов — 1 (Каблуков, Широков), 47:24 — 2:2. Шипачев — 1 (Ковальчук), 56:03 — 3:2. Яшин — 1 (Кагарлицкий, Чернов), 59:04 — 3:3. Дацюк — 1 (бол., Гусев, Белов), 67:27 — 4:3.Вратари: Коскинен — Гудачек (59:01 — 59:04).Броски: 46 (14+6+16+10) — 17 (6+9+1+1).Штраф: 0 — 24.