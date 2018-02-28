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    Витолиньш: Игроки устали, Знарок тоже устал после Олимпиады

    СКА Йокерит КХЛ Сборная России
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    Харийс Витолиньш
    На фото:Харийс Витолиньш
    Тренер СКА Харийс Витолиньш после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:5) отметил, что игроки, которые в составе сборной России выиграли золото ОИ-2018, а также главный тренер Олег Знарок устали, им дали отдохнуть.

    Напомним, что СКА вызвал на этот матч 8 игроков из ВХЛ и МХЛ.

    «В целом ребята играли с желанием, несмотря на то что вошли в игру робко. Играли целыми тройками, не по одному хоккеисту, создавали хорошие моменты. Где-то в своей зоне немного терялись, но играли очень старательно, выполняли задание. Хорошо сыграли.

    Мы свое отпраздновали, работа есть работа. Игроки устали, решили им дать отдохнуть. Олег Валерьевич Знарок тоже устал, всё же у главного тренера совсем другая ответственность, хотя бы пару дней нужно отдохнуть. А клуб же все равно продолжает готовиться к плей-офф», — цитирует Витолиньша пресс-служба «армейцев».

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