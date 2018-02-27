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    СКА уступил «Йокериту»

    КХЛ Йокерит СКА
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    СКА — «Йокерит»
    На фото:СКА — «Йокерит»
    Финский «Йокерит» на своей площадке обыграл питерский СКА (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В команде хозяев шайбы забросили Никлас Йенсен, Эли Толванен, Джесси Йоэнсуу, Брайан О`Нилл и Петер Регин.

    За питерцев отличились Виктор Тихонов, Патрик Херсли и Ярно Коскиранта.

    Эта победа гарантировала «Йокериту» третье место в Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
    Голы: В. Тихонов — 8 (Плотников, Карпов), 6:32 — 0:1. Херсли — 14 (Карпов, В. Тихонов), 9:42 — 0:2. Н. Йенсен — 19 (О`Нилл), 11:30 — 1:2. Толванен — 18 (Н. Йенсен), 21:27 — 2:2. Йоэнсуу — 7 (бол., Регин), 30:26 — 3:2. Коскиранта — 7 (Херсли, Кетов), 40:58 — 3:3. О`Нилл — 14 (Палола), 41:51 — 4:3. Регин — 8 (п.в., Норман), 58:19 — 5:3.Вратари: Запольски — Коскинен (58:07 — 58:19, 58:33).Броски: 29 (7+14+8) — 35 (15+9+11).Штраф: 8 — 10.
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