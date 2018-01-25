Тренеры НХЛ признали Кучерова и Василевского лучшими игроками лиги

Канадский телеканал TSN провел традиционный опрос среди тренеров клубов НХЛ по лучшим игрокам и вратарям лиги.

В голосовании приняли участие все наставники команд. Оба рейтинга возглавили российские игроки «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Лучший игрок: 1-2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 14 голосов; Натан Маккиннон («Колорадо») – 14; 3. Патрис Бержерон («Бостон») – 2; 4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 1.

Лучший вратарь: 1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 26 голосов; 2. Сергей Бобровский («Коламбус») – 2; 3. Коннор Хеллебайк («Виннипег») – 2; 4. Кэри Прайс («Монреаль») – 1.

Напомним, что Кучеров в этом сезоне набрал 61 (27+34) очко в 48 встречах регулярного чемпионата, на счету Василевского 28 побед в 40 играх, при проценте отраженных бросков 93,0.

Лучший защитник: 1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй») – 17 голосов, 2. Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 12, 3. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 1, 4. Джон Клингберг («Даллас») – 1

Лучший новичок: 1. Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 24, 2. Брок Босер («Ванкувер») – 4, 3. Чарли Макэвой («Бостон») – 3

Победитель Восточной конференции: 1. «Тампа-Бэй» – 22 голоса, 2. «Бостон» – 8, 3. «Питтсбург» – 1

Победитель Западной конференции: 1. «Нэшвилл» – 16 голосов, 2. «Вегас» – 7, 3. «Виннипег» – 6, 4. «Даллас» – 2

Обладатель Кубка Стэнли: 1. «Тампа» – 19 голосов, 2. «Нэшвилл» – 5, 3. «Бостон» – 4, 4-6. «Питтсбург» – 1, 4-6. «Вегас» – 1, 4-6. «Виннипег» – 1