«Спартак» в Москве обыграл рижское «Динамо»

Московскийодержал домашнюю победу над рижским(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по 3 очка набрали Александр Хохлачев (1+2) и Лукаш Радил (0+3), по шайбе забросили Вилле Лаюнен, Артём Воронин, Игорь Мирнов и Кирилл Кольцов.

У проигравших дублем отметился 18-летний Эмилс Гегерис, для которого эти шайбы стали первой и второй в лиге.

Победа позволила «Спартаку» набрать 82 очка и выйти на седьмое место в Западной конференции, опередив московское «Динамо» (80). Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд.