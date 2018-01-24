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    «Спартак» в Москве обыграл рижское «Динамо»

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    «Спартак» — «Динамо»
    На фото:«Спартак» — «Динамо»
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над рижским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по 3 очка набрали Александр Хохлачев (1+2) и Лукаш Радил (0+3), по шайбе забросили Вилле Лаюнен, Артём Воронин, Игорь Мирнов и Кирилл Кольцов.

    У проигравших дублем отметился 18-летний Эмилс Гегерис, для которого эти шайбы стали первой и второй в лиге.

    Победа позволила «Спартаку» набрать 82 очка и выйти на седьмое место в Западной конференции, опередив московское «Динамо» (80). Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» — «Динамо» (Рига) — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
    Голы: Лаюнен — 6 (бол., Радил, Хохлачев), 17:15 — 1:0. Гегерис — 1, 18:11 — 1:1. Воронин — 6 (Трунев, Провольнев), 25:27 — 2:1. Гегерис — 2 (Батня, Мейя), 36:08 — 2:2. Мирнов — 6 (Воронин, Осипов), 38:21 — 3:2. Хохлачев — 19 (Кольцов, Радил), 39:20 — 4:2. Кольцов — 3 (Радил, Хохлачев), 40:29 — 5:2.Вратари: Беспалов — Калныньш (Армалис, 40:29).Броски: 33 (11+11+11) — 30 (10+13+7).Штраф: 8 — 8.
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